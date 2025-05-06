«Запрещенные барабанщики» исполнят в Екатеринбурге малоизвестные военные песни

На фестивале «Уральская ночь музыки» в этом году будет площадка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она разместится возле Окружного дома офицеров.

Как сообщили организаторы фестиваля, хедлайнером площадки станет группа «Запрещенные барабанщики» – авторы таких хитов, как «Таблетка», «Мама Зузу», «Куба», «Москва-Махачкала», «Котовский» или «1000000 USD». Артисты исполнят редкие песни военных лет в аутентичной манере.

Также на площадке выступят актеры и музыканты Александр Устюгов, Сергей Холмогоров, Иван Соловьев.

Напомним, фестиваль состоится 27 июня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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