На Ural Music Night выступит башкирская группа Ay Yola

Организаторы «Уральской ночи музыки» назвали еще одного хедлайнера фестиваля – это башкирская группа Ay Yola.

«Ay Yola – музыкальный проект, вдохновленный эпосом «Урал-батыр». Группа соединяет традиции предков с современными музыкальными стилями, создавая уникальное шоу, в котором оживают древние истории. Каждая песня – это глава великого предания, изложенного в новом формате. Вдохновляясь традициями устного повествования, исполнители добавляют к ним мощные электронные ритмы, живые гитарные партии и чарующие звуки башкирских инструментов», – рассказали в пресс-службе фестиваля.

Популярность музыкальной группе принесла песня Homay, которая заняла первые строчки в мировых чартах. На «Уральской ночи музыки» Ay Yola презентует дебютный альбом.

Как уже сообщал «Новый День», фестиваль пройдет в Екатеринбурге 27 июня, на него приедут 3 тысячи артистов из городов России и других стран. Исполнители выступят более чем на 110 сценах, посвященных разным музыкальным жанрам и стилям. Среди других хедлайнеров в этом году – Вячеслав Малежик, Максим Свобода, Кристина Кошелева, Сергей Бобунец, Тимур Ведерников, ансамбль танца и песни «Донбасс», Арина Точилова.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube