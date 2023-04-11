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Вторник, 11 апреля 2023, 09:52 мск

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На Ural Music Night выступят группа «Браво» и ЛСП

Хедлайнерами «Ночи музыки» в этом году могут стать группы «Браво» и ЛСП. Отбор молодых участников закончится 19 апреля.

Как рассказал на канале «ОТВ» директор фестиваля Евгений Горенбург, на главной площадке выступит Евгений Сюткин, приглашена группа ЛСП. Идут переговоры с Billy's Band, предполагается, что они выступят около ТЮЗа. Также будут «Моя Мишель», группа «Золото» и Максим Свобода.

Сейчас эксперты музыкальной индустрии продолжают оценивать музыкантов, которые подали заявки на участие в «Ночи музыки» в 2023 году. Всего организаторы получили свыше 2000 анкет и записей, в том числе из Беларуси, Грузии, Чехии, Германии, США. Результаты отбора станут известны 19 апреля.

Напомним, Ural Music Night пройдет 23 июня. В этом году фестиваль получил 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Предполагается, что будет более 100 площадок, на которых выступят сотни музыкантов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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