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Четверг, 2 февраля 2023, 14:04 мск

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Стала известна дата проведения Ural Music Night – 2023

Музыкальный фестиваль Ural Music Night – 2023 пройдет в Екатеринбурге 23 июня. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«23 июня Екатеринбург снова на одну ночь станет музыкальной столицей мира. Сотни площадок будут звучать голосами тысяч артистов всех возможных и невозможных музыкальных жанров. Музыка, танцы, аудиовизуальное искусство, мода и многое другое», – анонсируется в телеграм-канале фестиваля.

«Уральская ночь музыки» проводится в Екатеринбурге с 2015 года. За несколько лет фестиваль стал одним из самых массовых мероприятий города, собирающим до 300 тысяч посетителей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Ural Music Night

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Екатеринбург, Урал, Культура, Общество, Россия, Ural Music Night,