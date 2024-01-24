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Среда, 24 января 2024, 10:51 мск

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Ural Music Night пройдет в этом году 28 июня: скоро объявят отбор участников

Организаторы фестиваля Ural Music Night, который в этом году пройдет 28 июня, скоро начнут отбирать участников. В начале февраля желающие смогут подать заявку.

«Даты начала отбора пока неизвестны. Но приблизительно в начале февраля опубликуем форму для регистрации музыкантов на UMN-2024», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе фестиваля.

Ural Music Night в этом году пройдет 28 июня. Оргкомитет получил на его проведение грант – почти 30 миллионов рублей – от Президентского фонда культурных инициатив. Остальные почти 70 миллионов планируется привлечь от спонсоров и из других источников.

UMN проводится в Екатеринбурге с 2015 года. За несколько лет фестиваль стал одним из самых массовых городских мероприятий. В 2023 году его посетили более 370 тысяч человек. «Ночь музыки» с каждым годом привлекает в Екатеринбург все больше туристов из других регионов России.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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