Из-за благоустройства Октябрьской площади концерты на 9 мая и «Ночь музыки» могут перенести в другое место

На Октябрьской площади начались работы по благоустройству к 300-летию Екатеринбурга. Не исключено, что из-за этого придется перенести концерты на День Победы и «Ночь музыки» в другие локации.

«Несколько видов работ по благоустройству запланировано на этой территории. Там уже начат демонтаж. Вчера с техническим директором фестиваля «Ночь музыки» смотрели возможные опции. И это 9 Мая тоже касается. Но все решим. Будут проведены переговоры с подрядчиком, чтобы подгадать сроки исполнения контрактов. Если будет критично, будет принято решение о перемене места. Вместе [с организаторами «Ночи музыки»] соберемся и придумаем новую оригинальную площадку для встречи рассвета», – рассказал сегодня на пресс-конференции в «Домне» начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.

На текущий момент на 9 Мая на Октябрьской площади днем запланированы выступления местных творческих коллективов, а вечером – концерт группы «Земляне». Кроме того, именно рядом с Театром драмы из года в год завершается фестиваль Ural Music Night: вместе с хедлайнером гости поют песню «Ночь пройдет» и встречают рассвет. Поэтому при выборе площадки важно будет учесть, чтобы она выходила на запад.

Главной площадкой Ural Music Night в этом году станет площадь 1905 года. Здесь будут представлены академические направления музыки в сочетании с этникой и джазом. Ключевым станет исполнение «Мессы мира» Карлы Дженкинса.

Напомним, «Ночь музыки» пройдет 23 июня. Завершать фестиваль будет Василий Сюткин, среди хедлайнеров также Чичерина, Вадим Самойлов, Максим Свобода, «Моя Мишель» и другие.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»