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Среда, 7 июня 2023, 12:18 мск

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Встречать рассвет на фестивале Ural Music Night будут на новой площадке

Гала-концерт фестиваля Ural Music Night в этом году пройдет не на Октябрьской площади. Встречать рассвет и петь «Луч солнца золотого» зрители будут на площади Кирова на улице Мира.

«Да, действительно, площадка изменилась», – подтвердили «Новому Дню» в пресс-службе фестиваля.

Как ранее писал «Новый День», на Октябрьской площади с мая идут работы по благоустройству к 300-летию Екатеринбурга. До 23 июня закончить их не успеют. Организаторы «Ночи музыки» рассказывали, что совместно с мэрией города искали площадку, которая позволила бы встречать рассвет и увидеть восходящее солнце.

Напомним, хедлайнером гала-концерта Ural Music Night станет Валерий Сюткин. Он вместе с оркестром B-A-C-H исполнит песню Трубадура.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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