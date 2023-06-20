Billy's Band, «Запрещенные барабанщики», «Другой оркестр»: рассказываем где и во сколько выступят хедлайнеры Ural Music Night

До главного музыкального фестиваля лета Ural Music Night остается всего три дня. Уже в пятницу в Екатеринбурге одновременно будет работать более ста площадок, где выступят 2500 исполнителей. Составили для вас путеводитель по сценам, на которых будут хедлайнеры-2023. Некоторые сыграют по три раза.

Billy's Band

Романтик-алкоджаз-группа из Петербурга – Billy's Band – выступит на «Уральской ночи музыки» дважды.

19:50 – 20:50 – на New/Open stage (Дворец культуры железнодорожников);

22:00 – 23:00 – на сцене «Музыка через призму театра» (Харитоновский парк).

Кстати, в начале года у группы обновился состав. И знакомые всем хиты могут приобрести новое для вас звучание.

«Запрещенные барабанщики»

Легендарный «Оркестр Запрещенных Инструментов «ЗБ» даст три концерта за ночь:

19:00 – 20:00 – на сцене «Модный подиум EKBFW и великие группы русского рока» (возле ККТ «Космос»);

20:30 – 21:00 – на «Ночи музыки» в винотеке «Бурбон» (ул. Сакко и Ванцетти, 47);

22:00 – 23:00 – на сцене «Фанк» (Технопарк Уральского педагогического, улица Карла Либкнехта, 9).

Хедлайнер не нуждается в представлении. Вряд ли найдутся те, кто не слышал альтернатив-поп-боевики «Убили негра», «Таблетка», «Мама Зузу». Шоу «Барабанщиков» гарантированно поднимает настроение.

Чичерина и Вадим Самойлов

Чичерина и Вадим Самойлов выступят друг за другом на сцене «Рок-герой» возле памятника «Черный тюльпан». Там в этом году будет патриотическая площадка, где, кроме прочего, сыграют свою музыку группы из присоединенных к России территорий.

Чичерина начнет концерт в 20:30 и отыграет час.

Самойлов поднимется на сцену следом – в 21:30 – и будет выступать до 23:00.

«Аффинаж» и Максим Свобода

Еще два хедлайнера выступят на двух сценах на стадионе «Екатеринбург Арена». Играть они будут почти одновременно, так что поклонникам придется выбирать.

«Аффинаж» поднимется на сцену «Рокот стадиона» в 21:00. Это петербургская нуар-шансон-группа, созданная в 2012 году, лидер бэнда – Эм Калинин (вокал, гитара, укулеле).

Максим Свобода в 21:25 – 22:10 будет выступать на другой сцене стадиона – «Гиккон Stage». Кому-то Максим знаком по фестивалям вроде «Нашествия», а кому-то по телевизионному шоу «Песни».

Тося Чайкина, Iowa и «Другой оркестр»

Если вам не хочется бродить по разным сценам, можете прийти на Плотинку, на «Мотив Stage» у капсулы времени. Здесь выступят поп-исполнители.

Тося Чайкина выйдет на сцену в 22:45, следом – в 23:45 – выступит Iowa. А завершит программу «Другой оркестр». Их выступление запланировано на 00:40 – 01:30.

Валерий Сюткин и оркестр B-A-C-H

Завершит Ural Music Night Валерий Сюткин. В два часа ночи он поднимется на сцену на площади Кирова (возле УрФУ). Сначала артист отыграет часовую программу, а в 03:10 начнется традиционная акция «Светает». Новый день участники фестиваля встретят словами «Ночь пройдет, наступит утро ясное». Камерный оркестр B-A-C-H и Валерий Сюткин создадут магическую атмосферу незабываемого финала.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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