Во время Ural Music Night в центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя

Завтра во время проведения Ural Music Night в центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь. Кроме того, может быть перекрыто движение по улице Бориса Ельцина и по проспекту Ленина, в случае, если люди массово пойдут на проезжую часть.

Как сообщили «Новому Дню» в мэрии Екатеринбурга, продажа алкоголя будет ограничена на следующих участках:

– с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Челюскинцев – Февральской Революции – Вайнера – Куйбышева – Белинского – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного;

– с 14:00 до 23:00 – в границах улиц Карла Либкнехта – Первомайской – Бажова – Шевченко; на улице Шевченко, от улицы Бажова до улицы Карла Либкнехта; в здании по адресу: ул. Свердлова, д. 2;

– с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Татищева – Мельникова – Репина; в зданиях по адресам: ул. Ключевская, д. 15, ул. Татищева, д. 49;

– с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Первомайской – Мира – Малышева – Софьи Ковалевской; на улице Малышева, от улицы Мира до улицы Комсомольской;

с 16:00 до 23:00 – в границах улиц Свердлова – Челюскинцев – Азина; на улице Челюскинцев, от здания № 19 до здания № 33.

А вот общественный транспорт будет работать по обычному расписанию. «Продления работы общественного транспорта не предусмотрено», – отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, завтра в городе пройдет самый массовый музыкальный фестиваль Ural Music Night. Будет работать более 100 площадок, на которых выступят 2500 исполнителей, в том числе хедлайнеры: Billy's Band, «Запрещенные барабанщики», «Другой оркестр», Тося Чайкина, Чичерина и другие. Путеводитель по сценам главных звезд мы составили здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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