Главный синоптик региона рассказала, какой будет погода на Ural Music Night

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, какой будет погода в ближайшие дни. Хорошая новость: станет теплее и суше.

Многих уральцев волнует погода именно на 23 июня, поскольку в Екатеринбурге пройдет Ural Music Night. Так вот, гулять будет комфортно.

«Завтра осадки ослабеют и будут отмечаться не повсеместно. 23 июня – комфортный день – осадков не ожидается. Предстоящие выходные дни 24-25 июня все же не обойдутся без кратковременного дождя. Температура повысится: завтра днем ожидается +12...+17°, 23-25 июня +16...+21°, температура ночью +3...+9°. В первой половине следующей недели погода предполагается умеренно теплой, вероятны отдельные дожди», – рассказала Галина Шепоренко.

Напомним, Свердловская область в последние дни находится в зоне глубокого активного циклона. Сегодня его центр сдвинулся в район Ханты-Мансийска, его воронка начала заполняться, атмосферное давление растет.

Фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 23 июня. Будет работать более 100 площадок, на которых выступят 2500 исполнителей. Путеводитель по хедлайнерам можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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