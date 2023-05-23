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Вторник, 23 мая 2023, 15:58 мск

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Iowa и Тося Чайкина станут хедлайнерами Ural Music Night

Организаторы фестиваля Ural Music Night объявили хедлайнеров, которые выступят в Екатеринбурге 23 июня.

В списке приглашенных артистов появились группа Iowa и певица Тося Чайкина. Планируется, что они выступят на сцене «Мотив Stage» на Плотинке. На сцене «Дисколенд» даст концерт музыкант Андрей Державин и коллектив «Сталкер». В Литературном квартале на сцене «Бардовская песня» выступят российский поэт, автор и исполнитель песен Тимур Шаов, а также Василий Уриевский и группа Gardina, Константин Завалин, «БАМ». Также известно, что хедлайнерами «Уральской ночи музыки» станет ВИА «Поющие гитары».

Ранее было объявлено, что на фестивале выступит питерская блюз-группа Billy's Band. Музыканты дадут концерт на площадке возле ТЮЗа, там же выступят группы «Моя Мишель», «Золото» и Максим Свобода. На сцене возле памятника «Черный тюльпан» будет организована патриотическая площадка, где споют Чичерина и Вадим Самойлов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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Метки / Ural Music Night

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