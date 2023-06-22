Екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки» покажут в видеосервисе Wink

Фестиваль Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 23 июня, будут транслировать в цифровом видеосервисе Wink. Выступления артистов в онлайн-режиме можно будет смотреть на кнопке 000.

«Wink входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков, и трансляция поможет существенно расширить аудиторию уникального музыкального фестиваля», – рассказал директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин.

В видеосервисе будут идти трансляции с 14 открытых площадок фестиваля. Среди них – стадион «Екатеринбург Арена», музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, Окружной дом офицеров, парк Маяковского, Плотинка, площадь имени Кирова, «Синара Центр» и Харитоновский сад.

«Ночь музыки» состоится в Екатеринбурге в девятый раз. В этом году в фестивале примут участие 2500 артистов, исполняющие музыку самых разных жанров: рок, хип-хоп, джаз, фанк, экспериментальная электроника, клубные хиты и классика. На большинство концертных площадок вход свободный.

«В этом году музыкальное событие увидят не только свердловчане, но и все люди, которые пользуются видеосервисом Wink и живут в разных уголках страны. География расширяется, и это очень здорово! Уверен, что «Ночь музыки» пройдет очень ярко и запомнится надолго. Ведь мы постарались пригласить таких популярных артистов, как Iowa, Валерий Сюткин, Тося Чайкина, Максим Свобода, Вадим Самойлов, Юлия Чичерина», – прокомментировал директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

Путеводитель по концертным площадкам с хедлайнерами можно посмотреть здесь, а какой будет погода во время фестиваля – здесь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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