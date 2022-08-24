Ростуризм выделит 38 миллионов рублей на Ural Music Night

Ростуризм опубликовал итоги очередного конкурса, победители которого получат деньги на продвижение событийных мероприятий в 2023 году. Свердловская область получит почти 38 миллионов рублей. По неподтвержденной информации, их направят на проведение фестиваля Ural Music Night.

«Ростуризм подвел итоги конкурсного отбора на поддержку и продвижение событийных мероприятий, запланированных на 2023 год. Поддержку получат 36 регионов на сумму 638 млн рублей, – сообщила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова. – Напомню, что субсидию можно было направить на следующие расходы: организовать площадку для проведения мероприятия, разработать креативную концепцию и программу, анонсировать мероприятие в СМИ, оснастить площадку необходимым для проведения оборудованием и так далее. [Всего] мы получили 134 заявки от 57 субъектов РФ. Победить могло не более одного мероприятия от каждого субъекта».

Как следует из документов, опубликованных на сайте Ростуризма, Свердловской области на событийные мероприятия выделят в 2023 году почти 38 миллионов рублей. Правда, в протоколе не указано, какое именно мероприятие получило деньги. Но больше всего баллов от Свердловской области набрала заявка фестиваля Ural Music Night, поэтому, скорее всего, деньги выделят на «Ночь музыки».

По информации «Нового Дня», Свердловская область направляла в Ростуризм шесть заявок. В документах говорится, что из-за недостаточного количества баллов в субсидиях отказали следующим мероприятиям: День рождения Урал Мороза, День чествования Невьянской наклонной башни Демидовых, фестивалю Olkhon Ice Fest, фестивалю «Есть». Про фестиваль «Лето на заводе», который также участвовал в конкурсе, информации пока нет.

Напомним, накануне Ростуризм сообщил, что в 2023 году выделит на развитие туристической инфраструктуры Свердловской области 331 миллион рублей. Когда в следующем году деньги поступят в бюджет региона, среди бизнесменов объявят конкурс. Главное условие участия – предприниматель должен вложить в реализацию проекта 55% собственных средств, еще 45% выделят Ростуризм и региональный бюджет. Около 144 миллионов рублей региону выделят на «создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер; создание и развитие национальных туристических маршрутов». На создание кемпингов и автокемпингов Федерация даст еще 82 миллиона рублей. И, наконец, 106,3 миллиона пойдет на реализацию проектов в самых разных сферах туризма: на приобретение оборудования, создание электронных путеводителей, развитие турсреды для людей с ограниченными возможностями, на оборудование для инфоцентров, на разработку маршрутов и создание навигации.

В начале августа Ростуризм также выделил 215 миллионов рублей на создание туристического облика, единого архитектурного и дизайн-кода города. Как выяснил «Новый День», эти средства пойдут на апгрейд Плотинки, новые туристско-информационные центры, туалеты и вывески.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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