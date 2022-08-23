Эльмира Туканова рассказала, кто получит 331 миллион от Ростуризма: те, у кого есть деньги

В 2023 году в Свердловской области объявят конкурс, в рамках которого между предпринимателями поделят выделенный Ростуризмом 331 миллион рублей. Гранты смогут получить те бизнесмены, которые готовы вложить в реализацию туристического проекта 55% собственных средств.

Как ранее писал «Новый День», Свердловская область в 2023 году получит от Ростуризма 331 миллион рублей на реализацию туристических проектов по трем направлениям. Эти деньги пойдут на гранты бизнесменам.

«Ростуризм еще в начале года объявил конкурс между регионами России на реализацию грантовой поддержки предпринимателям. Свердловская область провела огромную работу, собрала порядка 200 инициатив в сфере туризма от бизнесменов, общественников. 70 проектов по трем направлениям мы предварительно заявили на конкурс. В итоге Свердловская область вошла в топ-3 регионов, которые забрали максимальный бюджет конкурса Ростуризма. Кроме нас еще Башкирия и Бурятия. Подобных мер поддержки в России еще не было, – рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» глава департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства в Свердловской области Эльмира Туканова. – Как только в 2023 году Свердловская область получит деньги от Ростуризма, мы объявим конкурс среди предпринимателей. Главное условие участия – предприниматель должен вложить в реализацию проекта 55% собственных средств, еще 45% выделят Ростуризм и региональный бюджет. И я призывают бизнесменов – не ждать 2023 года, приходить сейчас, чтобы мы могли сформировать уже пул проектов, которые можно будет реализовать при господдержке».

Эльмира Туканова предположила, что часть проектов, которые получат финансирование, будут в рамках уже существующих кластеров – «Гора Белая», «Большая Сысерть», «Река Чусовая». Но участвовать в конкурсе может любой бизнесмен.

В департаменте рассчитывают, что с помощью этих грантов удастся построить отели и другие средства размещения на севере Свердловской области, который стал популярным у туристов.

«Планируется создание объемного номерного фонда не в Екатеринбурге, а в местах, которые посещают туристы в рамках активных туров, сплавов. Это порядка 100 номеров в 2023 году. Плюс ожидаем дополнительную поддержку 150 миллионов рублей на реализацию наших инициатив по строительству модульных гостиниц», – ответила Эльмира Туканова на вопросы «Нового Дня».

Напомним, около 144 миллионов рублей региону выделят на «создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер; создание и развитие национальных туристических маршрутов». На создание кемпингов и автокемпингов Федерация даст еще 82 миллиона рублей. И, наконец, 106,3 миллиона пойдет на реализацию проектов в самых разных сферах туризма: на приобретение оборудования, создание электронных путеводителей, развитие турсреды для людей с ограниченными возможностями, на оборудование для инфоцентров, на разработку маршрутов и создание навигации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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