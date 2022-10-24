«Демидовский маршрут» могут продолжить до Кыштыма

Южноуральский город Кыштым может войти в состав «Демидовского маршрута», запущенного в Свердловской области и получившего статус национального.

«Как варианты в рамках развития «Большого Урала», Челябинская область видит создание межрегиональных турмаршрутов. Один из примеров – «Большая Уральская тропа» (проходит по Свердловской, Челябинской, Тюменской областям, Пермскому краю и Башкирии, – прим. ред.). Считаем этот проект перспективным. Еще один вариант, который мы обсуждали с вице-губернатором Свердловской области Дмитрием Иониным, – развитие туристического «Демидовского маршрута» в нашем регионе, – рассказал на форуме «Большой Урал» замгубернатора Челябинской области Александр Богашов. – В Свердловской области он проходит по местам Акинфия Демидова. А мы хотим предложить включить в маршрут Кыштым. Город был основан братом Акинфия – Никитой. Мы получили и устанавливаем Белый дом Демидовых. И в принципе Кыштым – уникальный город».

Напомним, «Демидовский маршрут» запустили в Свердловской области в июне, Ростуризм присвоил ему статус национального. Программа трехдневного тура включает экскурсии по Екатеринбургу, Невьянску, Верхним Таволгам, Нижнему Тагилу, посещение достопримечательностей и предприятий. Останавливаются туристы в отелях 4*, питание включено. Стоимость тура – 18 500 рублей без перелета. За лето по нему проехали 1200 туристов.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин на форуме «Большой Урал» напомнил, что летом на Петербургском экономическом форуме губернаторы пяти регионов подписали соглашение о создании макрорегиона «Большой Урал».

«Наша задача – уйти от практики, когда чиновники сидят в своих кабинетах и говорят: вот мы здесь будем строить какой-то проект. Речь о том, чтобы собрать проекты неравнодушных людей, которые видятся наиболее перспективными, и помочь им вырасти. В том числе речь идет о межрегиональных проектах», – отметил Ионин.

В 2023 году Свердловская область получит от Ростуризма 331 миллион рублей. Их «разыграют» между инвесторами, которые готовы вкладывать в туризм региона. Гранты смогут получить те бизнесмены, которые готовы вложить в реализацию проекта 55% собственных средств.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»