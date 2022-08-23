По «Демидовскому маршруту» за лето проехали 1200 туристов

«Демидовский маршрут», который запустили в Свердловской области в июне, принял уже 1200 туристов. В планах – сделать этот тур не только автобусным, но и железнодорожным.

Напомним, «Демидовский маршрут» запустили в Свердловской области в июне, Ростуризм присвоил ему статус национального. Программа трехдневного тура включает в себя экскурсии по Екатеринбургу, Невьянску, Верхним Таволгам, Нижнему Тагилу, посещение достопримечательностей и предприятий. Останавливаются туристы в отелях 4*, питание включено. Стоимость тура – 18 500 рублей без перелета.

«По «Демидовскому маршруту» уже проехали 1200 туристов. Туроператоры собирают обратную реакцию. Туристы отмечают, что тема Демидовых хорошо проработана, программа тура насыщенна и интересна. Никто не ожидал, что тема, связанная с Демидовыми, может быть актуальной и современной в нынешнее время – патриотизм, умение любить свой край, – рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» руководитель департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. – Также гости отмечали высокий уровень обслуживания в отелях 4*. В рамках тура проживание в таких гостиницах стоит в среднем 2500 рублей за ночь. Когда такие цены были на отели 4*? Если бы вы поехали самостоятельно, только проживание вышло бы порядка 10 тысяч рублей».

До конца года туроператоры набирают еще четыре группы на «Демидовский маршрут». В будущем планируется увеличить количество заездов. Но в межсезонье такая программа будет востребована только в формате туров выходного дня.

«Сейчас маршрут – только автобусный. К 2025 году мы планируем запустить такой же железнодорожный тур», – добавила Туканова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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