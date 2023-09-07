«Демидовский маршрут» в Невьянск и Нижний Тагил адаптировали для школьников

В Свердловской области запустили «облегченную» версию «Демидовского маршрута» – для школьников. Детям предлагают отправиться в двух- или трехдневное путешествие по местам Демидовых: в Невьянск и Нижний Тагил. Стоимость тура – от 13 тысяч рублей с человека.

По информации туроператоров, заезды запланированы на время каникул: с 31 октября, с 4 января и с 29 марта. Программа поездки по местам Демидовых адаптирована специально для школьников: добавлены интерактивные, театральные, игровые активности. Например, в Музее истории подносного промысла детям предлагают посмотреть театральное представление «Важная тайна», а в Музее быта и ремесел горнозаводского наследия – разгадать загадки старого особняка. Вся программа рассчитана на 2, либо 3 дня. Стоимость – от 13 700 рублей на человека, если группа составляет 6+1 человек. Будет ли он востребован, станет понятно после первых каникул.

«Разработан вариант маршрута, адаптированный для детских групп, реализация которого планируется в каникулярное время. Продолжительность маршрута составит 2 или 3 дня, экскурсионная программа сформирована для школьников. При реализации туристских услуг туроператоры обеспечивают предоставление на льготных условиях данных услуг для граждан, имеющих право на получение адресной социальной помощи», – сообщили «Новому Дню» в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Там же рассказали, что для взрослых «Демидовский маршрут» провел четыре организованных заезда для туристов из Ульяновской, Новосибирской, Омской, Московской, Тюменской, Нижегородской, Воронежской, Кировской областей, Санкт-Петербурга и Пермского края. В прошлом году за лето по маршруту проехало более 1200 человек. Сейчас тур – автобусный, в будущем планируют сделать аналогичный вариант на поезде.

Кстати, другой разработанный в Свердловской области тур – «Императорский маршрут» до Алапаевска на ретропоезде – тоже пользуется популярностью. С начала года по нему проехали уже 1836 человек (данные на конец июля).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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