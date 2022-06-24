Для главы Ростуризма на Урале приготовили яичницу на лопате

Главу Ростуризма Зарину Догузову, которая находится с рабочим визитом в Свердловской области, сегодня угостили яичницей, приготовленной на лопате в топке паровоза. Чиновница сегодня оценивает «Императорский вагон».

«Приготовить в топке паровоза яичницу на лопате – давняя железнодорожная традиция, зародившаяся, собственно, с появлением первых паровозов. Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников сегодня приобщал к этой традиции главу Ростуризма Зарину Догузову. И всех нас заодно», – написал вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин в своем телеграм-канале.

Понравилось ли угощение Зарине Догузовой, не сообщается. Сама она в своем телеграме о сегодняшней поездке еще не писала.

Судя по интерьеру поезда, в котором главе Ростуризма готовили яичницу, это – «Императорский вагон». Его запустили в прошлом году для туристических поездок на места семьи Романовых в Алапаевск.

Напомним, вчера Зарина Догузова побывала в Нижнем Тагиле, на кластере «Гора Белая», а также сплавлялась по Чусовой с уральскими политиками.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»