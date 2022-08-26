На деньги от Ростуризма Орлов пообещал установить восемь туалетов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал решить проблему с общественными туалетами. В ходе сегодняшнего совещания он акцентировал внимание на том, что в прогулочных зонах сильно не хватает санитарных кабин.

«Общественные туалеты нужны как на улицах города, так и в местах с интенсивным пешеходным трафиком. В настоящее время имеющегося количества явно недостаточно. Например, в парке ХХII Партсъезда детская, спортивная и для выгула собак площадки есть, а туалет всего один на другом конце парка. Аналогичная ситуация и в Зелёной Роще. А на набережной за зданием Полпредства нет вообще ничего», – заявил мэр и добавил, что урн для мусора тоже не хватает.

Решить проблему поможет грант от Ростуризма, город получил более 200 миллионов, часть из которых потратят на установку стационарных туалетов в центре города – глава пообещал восемь штук.

А к 300-летию Екатеринбурга на туалеты выделят деньги из бюджета муниципалитета – установят более 140 туалетных кабинок и модулей с пандусом для маломобильных граждан, а также 130 новых мусорных контейнеров. Мобильные туалеты обещают использовать только на праздники – День Победы, фестиваль «Уральская ночь музыки», День города и так далее.

«Новый День» ранее рассказывал, на что еще потратят деньги, которые город получит от Ростуризма.

Екатеринбург, Марина Иванова

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