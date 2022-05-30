Эксперты рассказали, чего туристам не хватает в Свердловской области

С переориентацией на внутренний туризм Свердловская области запускает все больше туров по городам региона. Но на сегодняшний день большинство приезжих выбирают Екатеринбург и агломерацию, и редко добираются до других достопримечательностей. По мнению экспертов, требовательным туристам не хватает сервиса и ресторанов с модной едой. В некоторых городах нет даже обычных кафе, где можно выпить кофе.

По данным Центра развития туризма, в летнем сезоне-2022 в Свердловской области будет действовать 22 программы для самостоятельных туристов: когда путешественники могут взять буклеты и отправиться по точкам на машине. Кроме того, почти все туроператоры по въездному туризму разработали программы выходного дня. Например, есть тур «На стыке двух континентов», «Путешествие на родину золота» (в Березовский с посещением шахты), «Тайны старой усадьбы» (Харитоновых-Расторгуевых), «Самоцветная полоса Урала» (Невьянск, Таволги, Мурзинка) и другие. Но сами туроператоры ранее неоднократно говорили, что туристы из других регионов, приезжая в Свердловскую область, редко покидают пределы Екатеринбурга. Обычно берут обзорную экскурсию, ходят в музеи и Ельцин-центр, а также добираются до музеев техники в Верхней Пышме. В другие города ездят немногие.

По мнению экспертов, это неплохо – чтобы Екатеринбург был «точкой входа» в Большой Урал, когда через Кольцово или железнодорожный вокзал туристы приезжают в город, знакомятся с ним. Но хотелось бы, чтобы они ехали вглубь региона, в соседние области. Пока для этого не хватает нескольких составляющих.

«Сегодняшняя логистика построена как раз на стратегии, что Екатеринбург – точка входа. Если мы говорим про внешнего туриста, который прилетел на самолете или приехал на поезде, то ему интересен Екатеринбург – и это нормально. Но дальше можно условными дополнительными продажами его завлекать: кому интересна креативная тема – в Сысерть, кому архитектура – в Невьянск, кому картины – в Ирбит, где много графики. Надо больше такие моменты выстраивать. Но, к сожалению, в Свердловской области не везде есть сервис, – говорит директор «Агентства развития Сысерти» Ян Кожан. – Элементарно нет турцентров. Еда не всегда отличает высоким требованиям человека из Москвы, нет модной еды. Мы, конечно, все любим и культуру, и историю, и архитектуру. Но сколько раз мы ходим в театр? А есть надо три раза в день – это база. Мы в Сысерти это понимали, с ресторанами работаем. В других территориях необходим такой же путь».

Также городам Свердловской области не хватает комплексного взгляда на туризм: когда рядом с достопримечательностями, красивыми видовыми площадками появляется инфраструктура.

«В мае мы были в Верхнем Тагиле. Там очень красиво. Пруд, горный завод – все как мы любим на Урале. Огромная плотина, с которой водопадом льется вода. Город выиграл федеральные деньги на благоустройство по программе малых городов. Но турпродуктов не существует, про город никто не знает, – привел пример Ян Кожан. – Там сервиса нет. Нет турцентра или даже негде просто кофе выпить. А должно быть кафе с видом на тот же пруд и набережную. Если вы создаете набережную за 200 миллионов рублей, то надо создать и турцентр за 5-10 миллионов. Если бы такие вещи появлялись, то пошел бы постепенно и турпоток».

Заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области не совсем согласна, что в малых городах региона нет сервиса и хорошей кухни.

«Сегодня акцент сделан на развитие аутентичной уральской кухни. И сегодня ребята активно работают. Можно и в Екатеринбурге, и в Нижнем Тагиле, и в Каменске-Уральском посетить такие рестораны, – отметила Надежда Шестакова. – Сегодня сервис активно развивается. Свердловская область первая среди регионов России по количеству отелей 4-5* для туристов. Хороший сервис мы можем дать не только в Екатеринбурге. Например, в Нижнем Тагиле есть Demidov Plaza. И трех-четырехзвездочные отели есть и в Тагиле, и в Каменске-Уральском. Но да, работать над вопросом сервиса нужно. Одним днем и одним годом это не решить».

Добавим, что в этом году туристические возможности Свердловской области будут рекламировать на «умных» остановках Екатеринбурга, а также на баннерах в Ханты-Мансийске и Магнитогорске. По словам замдиректора ЦРТ, в прошлом году реклама на баннерах в Москве дала хорошие результаты.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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