Акция «кешбэк за туры по России» завершается: уральцы массово скупали Сочи, Северный Кавказ и санатории

Завтра – последний день, когда за покупку тура по России можно вернуть 20% кешбэка на карту «Мир». Этот этап, по словам операторов, оказался самым массовым по продажам. «Из офиса уходили в 12 ночи», – поделились работники туриндустрии. Чаще всего уральцы покупали туры в Сочи, регионы Северного Кавказа, а также – путевки в санатории Минеральных Вод, Башкирии, Тюменской области.

«Массово покупали Сочи, особенно комплекс «Сочи-парк отель», потому что оператор предлагал очень бюджетные варианты, особенно в самом начале акции кешбэка. Много брали Казани, Санкт-Петербурга. Были заявки на Алтай и Байкал. География – самая обширная. Спрос был в целом выше, чем в прошлом году. Особенно когда объявили, что акция закончится 9 апреля. Мы уходили с работы в 22-24 часа, потому что был вал заявок, – рассказала «Новому Дню» директор туроператора «РТ-Центр» Галина Терещенко. – Еще большим спросом пользуются санатории как в Минеральных Водах, так и в соседних с нашим регионах. Например, «Сибирь» в Тюмени уже на стопе до конца лета».

Коммерческий директор туроператора Evroport Антон Потапов особенностью этого этапа кешбэка назвал падение спроса на Крым на 80-85%. Сейчас самолеты на полуостров не летают, поездом и на машине ехать готов не каждый, поэтому бронирований было крайне мало. Также существенно меньше, по сравнению с прошлым годом, стало заявок на туры в Калининград. Из-за изменений в логистике лететь туда теперь 6 часов, а авиабилеты подорожали. Раньше Калининград многие выбирали как вариант отдыха на выходные, сейчас это неудобно.

«Безусловный лидер по числу бронирований – Краснодарский край. Второе место – у Северного Кавказа, если брать все республики (Ингушетия, Дагестан, Чечня и другие) как единый регион. Интерес к нему вырос многократно, – рассказал Антон Потапов. – Кроме того, когда в марте был информационный вакуум – что будет, как будет – продолжались продажи только туров в санатории. Минеральные Воды настолько популярны в этом году, что людям иногда не хватает мест в санаториях. Они бронируют отдельно гостевые дома и ходят в санатории лечиться».

Evroport, как и в прошлые годы, предлагал по акции кешбэка туры в Екатеринбург и Свердловскую область. Но заявки были единичными, на майские праздники. Туристы приезжают на 4-5 ночей, два дня просят сделать свободными, а остальные тратят на обзорную экскурсию по Екатеринбургу с посещением Ельцин-центра. Реже – едут в Ганину Яму, еще реже – в Невьянск. По области путешествовать пока желающих нет (если говорить о туристах из других городов).

«Глубина продаж туров в российские города, не только в Екатеринбург, – не больше месяца. В Екатеринбурге сейчас, по сути, не сезон. Мало кто хочет видеть Грязьбург. Скоро город станет красивым, начнутся мероприятия – «Ночь музеев», «Ночь музыки», и тогда будет больше спрос, – говорит Антон Потапов. – Правда, есть еще один нюанс. Туристов отпугивает, что у нас до сих пор действуют антиковидные ограничения, в частности – масочный режим. Люди, которые в других городах уже сняли маски, не хотят их вновь надевать в путешествии».

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, подводя предварительные итоги акции, отметил, что лидерами в продажах были те регионы, которые ярче других проявили себя в продвижении, заявили себя как бренд.

«Мы в этом году впервые видели очереди у туроператоров, сотрудники до ночи обрабатывали заявки – настолько большой был поток, – отметил Михаил Мальцев. – Интерес был по всем направлениям, но лидерами стали те, кто подготовился и заранее начал продвижение. Хорошо бронировались санатории в Ставрополье, на Северном Кавказе. Наш юг, конечно. И традиционно большой интерес был к Башкирии, Челябинской и Тюменской областям. Свердловская область пока отстает от соседей, но надеемся, в ближайшее время нам удастся поэтапно это отставание сократить».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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