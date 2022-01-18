Стартовала акция кешбэка на туры по России: чем она полезна туристам, а чем – регионам

С сегодняшнего дня в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. За поездки внутри страны можно вернуть 20% стоимости путевки или отеля. Представители туротрасли говорят, что кешбэк-2022 поддержит не только туристов, но и регионы, которые могут воспользоваться моментом и привлечь путешественников. «Проект запущен и разрекламирован, а дальше уже – дело каждого региона: сможет ли он так презентовать свой потенциал туристам, что у них возникнет желание приехать», – говорят эксперты.

Выгода для туристов

Суть акции кешбэка за туры осталась такой же, как и в прошлом году. До 12 апреля вы можете купить тур или оплатить проживание в отеле (важно – только через российские сервисы, Booking не подойдет). Даты поездки должны укладываться во временной отрезок с 18 января по 30 апреля. Для речных круизов – с 18 января по 1 июня. Бронирование нужно оплатить картой «Мир». И в течение пяти дней вам вернется 20% от оплаты, но до 20 тысяч рублей. Если тур дорогой, с одной карты можно разбить оплату на несколько транзакций и с каждой получить до 20 тысяч.

«Программа, конечно, радует туристов. По ней можно получить скидку 20%, даже если вы остановились в отеле в Екатеринбурге или Челябинске, – не нужно далеко ехать. Учитывая, что впереди 23 Февраля, 8 Марта, весенние школьные каникулы, кешбэк будет востребован. Хотя мы как турагентство не ждем много заявок: часто по этой программе туроператор предпочитает контактировать напрямую с туристом, минуя посредников (даже комиссия для агентов по кешбэку предусмотрена не у всех операторов). Но если наши клиенты захотят поучаствовать, мы поможем, – рассказал «Новому Дню» представитель туристического агентства Friends Travel Дмитрий Денгольц. – Сейчас можно улететь на Сахалин (на двоих от 100 тысяч рублей), в Мурманск, на Байкал. Например, при стоимости тура на Сахалин 100 тысяч – скидка будет 20 тысяч. Весомо. Безусловно, будет большой спрос на Сочи и Минеральные Воды».

Выгода для регионов

Несмотря на то, что внешне условия программы выглядят примерно как в прошлом году, есть некоторые нюансы. В отличие от прошлого года, даты поездок по акции не затрагивают высокий сезон, который начинается в России с мая. Кроме того, сейчас границы со многими странами открыты, и часть туристов предпочтет заграничную поездку без кешбэка российской глубинке с бонусом.

Поэтому эксперты туристической отрасли говорят, что кешбэк варианта 2022 будет полезен скорее регионам России, которые за счет него могут сделать мощный пиар и привлечь путешественников.

«В 2020 и 2021 годах задача кешбэка была не столько поддержать население, сколько поддержать бизнес, – рассказал «Новому Дню» коммерческий директор туроператора Evroport Антон Потапов. – Это была мощная финансовая прививка, возможность для туристических компаний запустить процессы внутреннего туризма. Но в прошлом году под даты акции попадали и майские праздники, и июнь, и Новый год – высокий сезон. По условиям текущего этапа под даты попадают только мартовские каникулы в школах и 8 Марта, которое весьма условно можно назвать высокой датой, потому что отдыхать там всего три дня. Поэтому текущий этап больше направлен на то, чтобы непопулярные у туристов регионы смогли себя проявить. Ростуризм запустил программу, постоянно рекламирует туры в регионы России. Дальше – уже вопрос конкретного региона: пользоваться этим или нет».

По словам Антона Потапова, популярные у уральских туристов направления – Краснодарский край и Сочи, Крым, Калининград и Минеральные Воды – будут продаваться и с кешбэком, и без него. Зато кешбэк может привлечь какую-то долю путешественников в территории, которые считаются дорогими, но за счет возврата средств могут стать доступнее.

«Мурманск – не бюджетное направление, которое за счет кешбэка может стать интересным, тем более из Екатеринбурга будет прямой рейс. Владивосток, Байкал. Дагестан в прошлом году перезапустился и имеет шансы на своего туриста», – перечислил коммерческий директор Evroport.

По словам эксперта, много интересных продуктов есть и в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях. Активно продвигаются Оренбург и Ростов-на-Дону. Вопрос лишь в том – заинтересуют ли программы туристов, получится ли у регионов продвинуть свои предложения.

Президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев также считает, что акция способна привлечь в регионы инвестиции и сделать российский туризм конкурентоспособным.

«Для туротрасли это исключительно важная возможность, которая стимулирует отдыхающих и таким образом косвенно способствует улучшению сервиса. Продукты по ряду регионов уже становятся конкурентоспособными. Например, Калининград за короткий срок по сервису стал не хуже стран Прибалтики, – рассказал Михаил Мальцев. – В идеале, пока границы многих стран закрыты, России нужно сделать внутренний туризм привлекательным и конкурентным по сервису. Мы видим, что в регионы, которые используют возможность, идет приток инвестиций. И я не о Сочи говорю. Сейчас серьезные инвестпроекты в Южном федеральном округе, Крыму. Алтай, некоторые республики Северного Кавказа сделали скачок вперед. Калуга построила музей космонавтики, один из лучших в России, туда едут на короткий срок туристы. Даже наши соседи – Челябинская и Тюменская области – уже хорошо поработали над своей туристической привлекательностью. Свердловская область пока отстает, хотя объективно у нас и отельная база отличная, и культурная программа, и сфера общественного питания».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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