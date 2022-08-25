Новый этап кешбэка на туры по России может стимулировать интерес уральцев к Дальнему Востоку

Сегодня стартовал новый этап программы кешбэка за туры по России. Он продлится недолго – до 10 сентября. Особенность этого этапа в том, что изменилось минимальное количество ночей для бронирования отелей, а также появились особые условия для поездок на Дальний Восток. По мнению экспертов, возможность вернуть до 40 тысяч рублей за отдых на Сахалине и других островах может существенно простимулировать интерес уральских туристов к этому направлению.

Условия кешбэка

Во-первых, продажи туров в рамках акции кешбэка будут идти с 25 августа по 10 сентября. Ростуризм сообщил, что если деньги, выделенные на программу (а это 3 миллиарда рублей), закончатся раньше, то продажи будут закончены. Если же деньги останутся, то их продлят.

Во-вторых, даты поездки с кешбэком должны укладываться во временные рамки с 1 октября до 25 декабря. Исключение – круиз: в него можно поехать с 1 сентября до конца навигации.

Кешбэк, как и в прошлые этапы, составит 20% от стоимости тура или отеля, но не более 20 тысяч рублей. Для Дальнего Востока условия особые: 20%, но не более 40 тысяч рублей.

Изменения коснулись минимальной длительности поездки. Если на прошлых этапах кешбэк возвращали минимум за две ночи в отеле (поездке), сейчас минимальную длительность бронирования увеличили до трех ночей.

Ознакомиться со всеми предложениями по-прежнему можно на официальном сайте акции мирпутешествий.рф. Оплачивать тур нужно только картой «Мир». Кешбэк автоматически вернется на карту в течение пяти дней.

Куда поедут уральцы

Эксперты считают, что туристы из Екатеринбурга и области, как и в прошлые периоды кешбэка, будут выбирать самые популярные направления: курорты Краснодарского края, Северного Кавказа, Москву и Санкт-Петербург. Большая доля бронирований придется на соседние регионы – Тюменскую, Челябинскую области, Башкирию. Но будут и новшества.

«Данный кешбэк ориентирован на поддержку, в первую очередь, Дальнего Востока. По условиям программы, как и раньше, можно вернуть до 20%, но по всей России сумма не может превышать 20 тысяч, а по Дальнему Востоку – 40 тысяч. Это, по нашему мнению, должно стимулировать туристов, потому что 20 тысяч – не столь весомая сумма для поездок на Дальний Восток. У нас и ранее были интересные туры на Сахалин, на зимний Байкал, то есть уральцы готовы обращать внимание на подобные направления, – прокомментировал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Хотя, конечно, у Дальнего Востока есть минусы. И это не только дороговизна направления, но и отсутствие загородных средств размещения в достаточном количестве, чтобы можно было организовать массовый конвейерный трупродукт».

Напомним, программа кешбэка впервые была запущена в 2020 году. Всего за это время ей воспользовались 4,3 миллиона человек, из них более 2,2 миллиона – в 2022 году. Суммарно они купили туров на 81 миллиард рублей, вернули 15,5 миллиарда.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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