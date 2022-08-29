В турагентствах – очереди: уральцы скупают туры с кешбэком в Сочи и санатории

Начавшийся этап кешбэка вызвал бешеный ажиотаж среди уральских туристов. Поскольку продажи в этот раз будут идти только до 10 сентября, все торопятся забронировать и оплатить путевки. В топе – Сочи, Кавказ, Санкт-Петербург, Казань и санатории.

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, интерес к акции был уже за неделю до старта. А с 25 августа туристы выстроились в очереди (реальные и виртуальные). «Рабочий день в турагентствах заканчивается сейчас в 11-12 часов ночи», – отметил Мальцев.

Как рассказала «Новому Дню» директор туроператора «РТ-Центр» Галина Терещенко, многие уральцы еще с лета ждали старта нового этапа, поэтому сработал эффект отложенного спроса.

«Это уже седьмой этап акции, и каждый раз в начале продаж мы видим всплеск интереса. Но сейчас сказался еще один фактор: окно продаж туров очень короткое, до 10 сентября. Люди боятся, что не успеют. Для нас это тоже минус, хотелось бы, чтобы продлили акцию, но я думаю, что выделенные Ростуризмом деньги быстро выберут», – рассказала Галина Терещенко.

В сети агентств «Пангея» предпродажи открыли заранее, и в первые дни старта акции действительно был аврал с проведением платежей. «Но я думаю, спрос выровняется, потому что осенний отдых в России менее популярный, нежели летний. Хотя, конечно, люди уже знают про акцию кешбэка и ждут ее», – отметила директор сети «Пангея» Анастасия Ермолаева.

География спроса обширна. «Берут вообще всё: Сочи, Северный Кавказ, Алтай, Байкал. Большой интерес к Санкт-Петербургу и Казани. Очень много бронирований санаториев как на Урале, так и в Ставропольском крае, Сочи. Люди среднего возраста едут лечиться», – рассказала директор оператора» РТ-Центр» Галина Терещенко.

По словам Михаила Мальцева, в некоторых городах уже остается мало мест в отелях. Например, сложно подтвердить номера в Казани. «Спрос традиционно Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Алтай, Калининград и область. Огромный спрос на санаторно-курортное лечение на Северном Кавказе, также популярны Дагестан и Осетия», – добавил президент УАТ.

Эксперты отмечают и еще одну особенность нынешней акции. Туристы не рискуют брать туры на декабрь. Больше всего бронирований приходится на октябрь, чуть меньше – на ноябрь и единицы – на начало зимы. «Люди опасаются планировать так надолго», – говорят туроператоры.

Напомним, очередной этап кешбэка стартовал 25 августа. Купить тур нужно до 10 сентября. Поездка должна пройти в период с 1 октября по 25 декабря. Исключение – круиз: в него можно поехать с 1 сентября до конца навигации. Кешбэк, как и в прошлые этапы, составит 20% от стоимости тура или отеля, но не более 20 тысяч рублей. Для Дальнего Востока условия особые: 20%, но не более 40 тысяч рублей. Минимальная длительность бронирования – до трех ночей. Ознакомиться со всеми предложениями по-прежнему можно на официальном сайте акции мирпутешествий.рф.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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