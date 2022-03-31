За ночь – сотни оплат: с сегодняшнего дня можно вернуть 50% от стоимости путевки в лагерь (ИНСТРУКЦИЯ)

С полуночи по московскому времени в России стартовала акция детского кешбэка, по которой можно вернуть 50% стоимости путевки в лагерь. В Екатеринбурге к утру туроператоры приняли уже сотни оплат, ажиотаж огромный. Сейчас в акции прежде всего принимают участие те, кто получил путевку в муниципальные лагеря. Рассказываем, как это работает.

Что за «детский кешбэк»?

Акция Ростуризма заработала сегодня в 00:00 по московскому времени. Родители, у которых есть карта «Мир», могут вернуть 50% за путевку в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей с каждой транзакции. Если вы купите несколько путевок, деньги вернутся за каждую из них. Средства поступят на карту «Мир» в течение пяти дней с момента покупки. Важно: карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности на сайте.

«Количество поездок на одного ребенка не ограничено – он может съездить в несколько лагерей в период действия программы, и за каждую покупку вы получите кешбэк, – говорится в официальном сообщении Ростуризма. – Оплатить путевку можно на сайте участника программы в период ее проведения. Чтобы удостовериться, участвует ли ваш лагерь в программе, проверяйте список партнеров на сайте мирпутешествий.рф».

Как программа действует в Екатеринбурге

В Екатеринбурге по акции кешбэка можно оплатить в том числе путевки в загородные муниципальные лагеря – их в этом году 18. Каждый лагерь заключил договор с определенным туроператором на информационное и техническое сопровождение. Оплачивать путевку теперь нужно только на сайте туроператора, иначе кешбэк 50% вы не получите. Ранее в департаменте образования Екатеринбурга говорили, что родитель должен заключить договор с туроператором. Но сами туристические компании это не подтверждают: «Мы предоставляем только площадку по оплате услуг. Саму услугу детского отдыха мы не оказываем, ее оказывает лагерь, поэтому все взаимоотношения родителей происходят только с лагерем», – рассказали в компании «Пангея».

По словам директора Анастасии Ермолаевой, с двух часов ночи, когда акция стартовала на Урале, прошло уже более 300 оплат. При этом у «Пангеи» договор заключен только с лагерями «Волна», «Изумруд» и «им. Титова». Всего же туроператорам предстоит обработать тысячи платежей.

Оплата проходит у каждого из туроператоров по своей разработанной схеме. Кто-то просит предоставить персональные данные и формирует ссылку под каждого клиента отдельно. У кого-то процесс автоматизирован. Например, в «Пангее» можно оплатить удаленно, по защищенному банковскому соединению по ссылке на сайт туроператора. Нужно заполнить персональные данные в форме оплаты, поэтому копии личных документов туроператорам не нужны.

Вот инструкция от оператора «Пангея» (у других она может незначительно отличаться).

1. Выбираете из списка лагерь и смену.

2. Вводите фамилию и имя ребенка и обязательно лицевой счет из квитанции (он расположен под фамилией, в рамке и состоит из 16 цифр).

3. Вводите сумму из квитанции, и система сама прибавит агентский сбор.

4. Нажимаете «перейти к оплате» и оплачиваете картой «Мир» (и никакой другой, важно, чтобы карта была зарегистрирована в программе лояльности).

5. Подтверждением платежа является ваш чек из интернет-банка.

В «Пангее» также сообщают, что родители могут прийти в офис туроператора и заплатить там. Но нужно учитывать, что в лагеря едут тысячи детей, и абсолютно всех принять быстро не получится, поэтому более удобный вариант – оплатить удаленно. Информацию о зачислении денег на счет должны подтвердить в лагере через 5 рабочих дней. Тогда же на карту вернется 50% суммы – кешбэк. В случае отказа от путевки можно оформить добровольный возврат на ту же карту «Мир» с учетом удержания комиссии агента и кешбэка. Все вопросы по лагерю стоит адресовать непосредственно в лагерь, а не туроператору.

Список всех туроператоров, которые принимают платежи

Екатеринбургское бюро международного туризма «Спутник» (лагерь «Чайка»);

компания «Пангея» (лагеря «Волна», «Изумруд», «им. Титова»);

ООО «ТурЭкспоСервис» (все лагеря, кроме лагерей «Волна», «Изумруд», «им. Титова», «Мечта», «Буревестник», «Уральские самоцветы»);

турцентр «Юва» (все лагеря, кроме «Каменного цветка» и «Мечты»);

туристическая компания «Солнечные путешествия» (лагеря «Буревестник», «Уральские самоцветы»);

ООО «Лексис» (все лагеря);

туроператор «РТ-Плюс» (все лагеря, кроме «Изумруда», «им. Титова», «Мечты», «Буревестника», «Уральских самоцветов»);

ООО «Южный экспресс» (лагеря «Волна», «Изумруд», «им. Титова», «Каменный цветок», «Маяк», «Юность», «Заря», «Спутник»);

«Бамаш-тур» (лагеря «Приозерный», «Бригантина», «имени А. Гайдара», «Мечта», «Космос», «Рассветный») – у данного оператора на сегодняшний день есть сложности с приемом платежей.

Адреса и телефоны всех туроператоров, которые будут работать с загородными лагерями, можно найти в памятке на сайте екатеринбург.рф.

Напомним, стоимость путевки для родителей (с учетом субсидии из бюджета) будет зависеть от продолжительности смены. В загородном лагере за путевку на 21 день придется заплатить в среднем 10 800 рублей, за 14 дней – около 8200, за 7 дней – 3600. Для городских лагерей установлена фиксированная стоимость: 21 день – 1277 рублей, 7 дней – 418 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»