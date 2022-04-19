В Екатеринбурге на 4360 мест в санатории подано уже более 6000 заявлений

Родители с 15 апреля подали уже 6056 заявлений на предоставление путевки в санаторий, хотя путевок до конца года будет всего 4360.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в прошлом году на эту дату было принято примерно столько же заявлений. Битва за места в санаториях происходит ежегодно.

Интересно, что в этом году родители не могут выбрать здравницу, в которой будет отдыхать ребенок. Районные администрации Екатеринбурга еще не заключили контракты с санаториями, которые будут принимать детей. Можно было лишь выбрать три района, от которых подается заявление, – независимо от места прописки. У каждого района свой набор санаториев. Кому-то, возможно, повезет отдохнуть в Башкирии, а кто-то останется в черте Екатеринбурга. Также неизвестны и смены, на которые ребенок попадет. Списки счастливчиков, которые получат субсидированные путевки, должны появиться на сайте городской администрации после 4 мая. За счет частичной оплаты из бюджета ребенок может оздоровиться в санатории только один раз в год.

Некоторые родители решили не рисковать и не ждать субсидированной путевки от муниципалитета. «Мы в своем районе были в очереди уже далеко не в первой сотне. Решили отозвать заявление и покупать путевку в свой санаторий за полную стоимость. Потому что если рисковать и ждать, то потом может не остаться и платных путевок. В этом году по программе кешбэка можно вернуть 50%. Стоимость путевки получается 17 тысяч рублей за 21 день», – рассказала «Новому Дню» мама пятиклассника из Екатеринбурга.

Добавим, отчаиваться тем, кто сейчас в конце очереди, не стоит. Некоторые родители будут отказываться от путевок, если их не устроит санаторий или смена. Тогда путевки будут предлагать следующим в очереди.

Напомним, в этом году почти 29 тысяч детей в Екатеринбурге отдохнут в городских лагерях, еще 24 тысячи – в загородных (но некоторые смены будут всего по семь дней). На организацию детского отдыха из городского и областного бюджетов выделено более 527 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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