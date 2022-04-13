Запись детей в санатории начнется 15 апреля, но какие здравницы примут екатеринбуржцев – неизвестно

В Екатеринбурге с 00:00 15 апреля стартует прием заявлений на отдых детей в санаториии. Но до сих пор не определен список здравниц, которые примут детей этим летом. Родителям придется подавать документы «вслепую», но зато можно – от трех районов.

Прием заявлений будет проходить с 00:00 15 апреля (то есть стартует завтра ночью) до 29 апреля. Подать их можно традиционными способами: через «Госуслуги», МФЦ и ЦМУ, – сообщает департамент образования Екатеринбурга. Все путевки в санатории бесплатные, родители оплачивают только проезд. Смены, в отличие от укороченных смен в лагерях, будут полноценными – 21 день. Поехать на отдых могут дети от 6,5 до 18 лет, но у них обязательно должна быть санаторно-курортная карта.

Родители при этом недоумевают: до сих пор в разделе «Оздоровительная кампания – 2022» на сайте мэрии Екатеринбурга нет информации о санаториях, которые примут детей. Обычно каждый район города заключает контракты с определенными здравницами. И для некоторых принципиально, чтобы ребенок попал в конкретный санаторий. Но на сегодняшний день в разделе «Санатории» только такая запись: «Конкурсная документация на приобретение путевок для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в санаториях и санаторно-оздоровительных учреждениях круглогодичного действия размещена на федеральной электронной торговой площадке. После окончания конкурсных процедур и заключения муниципальных контрактов информация о санаториях будет представлена на сайтах администраций районов города Екатеринбурга в разделах «Детская оздоровительная кампания».

«Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили, что конкурсные процедуры еще идут, они продлятся до середины мая. Тогда и станет понятно, в какие санатории поедут дети этим летом.

«Конкурсные процедуры проводят администрации районов. Родителям мы предлагаем в заявление указать на выбор три района», – пояснили в пресс-службе. Родители между тем поднимают информацию прошлых лет, чтобы «сориентироватья». «Если в прошлом году от одного района был «Руш», может и в этом году он будет? Но на 100%, конечно, не угадать», – рассуждают екатеринбуржцы.

Напомним, запись в загородные и городские лагеря Екатеринбурга уже окончена. Многие родители уже оплатили путевки с кешбэком 50%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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