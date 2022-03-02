Первые итоги записи в детские лагеря: заявок больше, чем в 2021-м, но меньше, чем в 2020-м

В первый день приема заявок на путевки в детские загородные лагеря Екатеринбурга услугой воспользовались более 13 тысяч человек.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования городской администрации, по состоянию на 10 часов утра 2 марта подано 13 715 заявлений в загородные лагеря. Это больше, чем в 2021 году: тогда в первый день в лагеря записалось 10 тысяч человек. Но рекордное количество заявок в первый день записи было подано в 2020 году – 17 019 заявлений.

В 2022 году под Екатеринбургом откроются 18 загородных лагерей. Смены будут разной продолжительности: 7, 14 и 21 день. От количества дней будет зависеть и стоимость: за короткую смену родители заплатят 3600 рублей, за длинную – 10 800 руб. Подача заявлений в санатории в этом году будет проходить с 15 по 29 апреля. В городские лагеря – с 5 по 19 марта.

Планируется, что в связи с коронавирусом заполняемость загородных лагерей в этом году будет ограничена до 75%. Для всего персонала обязательны прививки и сдача ПЦР-теста, во время смены за здоровьем детей будут постоянно наблюдать, массовых мероприятий не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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