Начальник гороно: «Детские лагеря будут работать в режиме обсерваторов»

Запись в детские загородные лагеря Екатеринбурга в этом году пройдет с 1 по 15 марта, в городские лагеря при школах – с 5 по 19 марта, в санатории – с 15 по 29 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», об этом рассказал сегодня на брифинге начальник департамента образования горадминистрации Константин Шевченко. В планах мэрии на этот год – принять в загородных лагерях 24 тысячи школьников, в городских – 29 тысяч, в санаториях – 4500.

Стоимость путевок для родителей будет зависеть от продолжительности смены. В загородном лагере за путевку на 21 день придется заплатить в среднем 10800 рублей, за 14 дней – около 8200, за 7 дней – 3600. Для городских лагерей установлена фиксированная стоимость: 21 день – 1277 рублей, 7 дней – 418 рублей.

Летом будут работать 18 загородных лагерей и 131 – городской. Два загородных лагеря примут детей уже в весенние каникулы. В некоторых лагерях будут тематические смены с различными курсами – лидерскими, экологическими, инженерно-техническими и т.д. Вся информация о работе оздоровительных учреждений есть на официальном сайте департамента образования. Записаться в них можно будет на едином портале госуслуг, в МФЦ и ЦМУ, а также лично подав заявку в тех школах, на базе которых будут работать городские лагеря.

Планируется, что в связи с коронавирусом заполняемость загородных лагерей в этом году будет ограничена до 75%. Для всего персонала обязательны прививки и сдача ПЦР-теста, во время смены за здоровьем детей будут постоянно наблюдать, массовых мероприятий не планируется. «Лагеря будут работать в режиме обсерваторов», – уточнил Шевченко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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