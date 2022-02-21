Для родителей Екатеринбурга проведут репетицию записи детей в лагеря через «Госуслуги»

23 февраля для родителей устроят репетицию записи детей в летние лагеря. Можно будет пройти все этапы заполнения заявлений, чтобы в день самой записи – 1 марта – справиться максимально быстро и получить путевку для своего ребенка.

Акция называется «Народное тестирование» и продлится 23 февраля с 12 до 18 часов. Услуга будет доступна в разделе «Семья и дети» и по ссылке. Заполнить можно будет все типы заявлений: в загородные лагеря, городские лагеря и санатории. Но надо учитывать, что по окончании тестирования все формы будут аннулированы.

«Предложения и ошибки, связанные с подачей заявлений о предоставлении услуги в электронном виде можно направлять на адрес электронной почты kidscamp@ekadm.ru до 25 февраля», – сообщили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Настоящая запись в лагеря начнется на портале госуслуг 1 марта в полночь. Чем быстрее родители заполнят все формы, тем выше шанс, что ребенок получит путевку в загородный лагерь (с местами в городских проблем обычно нет).

Смены, как и в прошлом году, будут по 14 и 21 день. В загородном лагере за путевку на 21 день придется заплатить в среднем 10800 рублей, за 14 дней – около 8200, за 7 дней – 3600. Для городских лагерей установлена фиксированная стоимость: 21 день – 1277 рублей, 7 дней – 418 рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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