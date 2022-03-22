Стоимость путевок в детские лагеря не будут менять, несмотря на рост цен

В Екатеринбурге не планируют пересматривать родительскую плату за городские и загородные лагеря, несмотря на рост цен на продукты и бытовую химию. Об этом «Новому Дню» сообщили в муниципальном департаменте образования.

Как и предполагалось ранее, стоимость путевки для родителей (с учетом субсидии из бюджета) будет зависеть от продолжительности смены. В загородном лагере за путевку на 21 день придется заплатить в среднем 10 800 рублей, за 14 дней – около 8200, за 7 дней – 3600. Для городских лагерей установлена фиксированная стоимость: 21 день – 1277 рублей, 7 дней – 418 рублей.

По данным департамента образования, в загородные лагеря родители подали 21 122 заявления, в городские – 26 118. Мест должно хватить всем. Реестры подтвержденных заявлений опубликуют 24 и 25 марта на странице департамента на официальном сайте екатеринбург.рф. После этого родители на портале госуслуг получат квитанции, которые нужно будет оплатить в течение пяти рабочих дней.

Добавим, что у родителей еще есть возможность записать ребенка в санаторий. Запись будет проходить с 15 по 29 апреля сразу на все смены. Но у ребенка должны быть медицинские показания.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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