Роспотребнадзор про семидневные смены в лагерях: «Это не оздоровление и не отдых»

Семидневные смены в загородных лагерях, которые возмутили многих родителей, не нашли поддержки и у санитарных врачей. «Семь дней – это, скажем так, не оздоровление. И отдых тоже не полноценный», – прокомментировала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

Как ранее писал «Новый День», в этом году в загородных лагерях Свердловской области были смены всего по семь дней. Они не пользовались особой популярностью у родителей: даже в мае и летом можно было найти путевку на такой короткий срок, в то время как мест на смены 14 и 21 день уже не было. По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего 31 загородный лагерь из 69 в этом году работал по оздоровительным стандартам, то есть принимал детей на полную трехнедельную смену. И это – не самая лучшая тенденция, считают врачи.

«Оздоровительная смена длится 21 день. [Законом] допускается еще и организация отдыха детей, отдых может быть и 7 дней, и 14 дней – любой промежуток. Но семидневная смена – это, скажем так, не оздоровление. И отдых тоже, наверное, не полноценный. Возможно, такая мера [появление коротких смен] применялась для других целей, для организации тематических профильных смен. Но я считаю, что это непродуктивно использовать загородные лагеря в таких целях», – прокомментировала Наталья Моисеева, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

Первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева заявила, что смены по 7 дней были в основном в палаточных лагерях (на самом деле почти каждый загородный лагерь Екатеринбурга и половина лагерей области провела хотя бы одну короткую смену этим летом, – прим. ред.).

«В режиме стационарного лагеря профильные смены были по 14 дней, оздоровительные – 21 день. Более половины лагерей – 51% работали по оздоровительной схеме. Будем стремиться, чтобы большинство лагерей работали все-таки по оздоровительной схеме, – прокомментировала Нина Журавлева. – Но количество детей, желающих попасть в наши 70 загородных лагерей (69 действующих и 1 откроется в 2023 году, – прим. ред.) всегда больше. Кроме того, у нас есть еще проект «Поезд здоровья». И в этом году впервые были выделены деньги на четвертую смену. Не 1500, а 2000 детей оздоровились в лагере на берегу Черного моря в Анапе».

Отметим, по данным минобразования, в этом году впервые удалось выйти на допандемийные показатели по числу детей, которые летом побывали в городских и загородных лагерях. С начала 2022 года отдохнули 190 тысяч школьников, еще 20 тысяч отдохнут осенью и зимой. Не исключено, что план удалось выполнить, в том числе, за счет введения коротких смен.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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