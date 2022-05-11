В загородных лагерях Екатеринбурга еще остались места на разные смены

В Екатеринбурге продлили срок подачи заявлений на свободные места в загородные лагеря. Путевки еще есть на все смены: на 7, 14 и 21 день.

«Для подачи заявления родителям необходимо обратиться лично в любой из филиалов Центра муниципальных услуг Многофункционального центра предоставления услуг. Свободные места есть не только на 7-дневные смены, но и на 14, 21-дневные. Все смены востребованы», – рассказали «Новому Дню» в департаменте образования Екатеринбурга.

По данным родителей, узнать в каких именно лагерях и на какие даты остались места, можно только придя в ЦМУ и МФЦ, дистанционно такую информацию не дают.

Напомним, в этом году в загородных лагерях убрали многие коронавирусные ограничения. Они больше не будут работать по типу обсерватора, сотрудникам разрешат выезжать за территорию во время смены. Но абсолютно весь персонал будет привит от коронавируса, а также до заезда сдаст тесты на Covid-19, – рассказали в департаменте. Результаты исследований должны быть получены не ранее, чем за 2 суток до начала смены.

Напомним, в этом году почти 29 тысяч детей в Екатеринбурге отдохнут в городских лагерях, еще 24 тысячи – в загородных (но некоторые смены будут всего по семь дней). На организацию детского отдыха из городского и областного бюджетов выделено более 527 миллионов рублей. Родительская плата составляпет в загородном лагере от 3600 до 10 800 рублей. Оплатить можно по акции детского кешбэка, тогда на карту «Мир» вернется 50%. Как это сделать, мы писали здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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