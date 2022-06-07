Совмещают лапту, Tik-tok и программирование: чем занимаются дети в загородных лагерях

Тема культурного наследия народов России не обошла стороной загородные лагеря. Во многих предлагают изучать традиции, костюмы, песни, но – в игровой форме. Дети совмещают игру в лапту и городки с подготовкой роликов в Tik-tok, изучают карту России в формате квеста, знакомятся с понятием «эмоциональный интеллект» и делают первые шаги в программировании.

Какой-то единой программы для загородных лагерей в Свердловской области нет, но есть рекомендация – затронуть тему 2022 года: культурное наследие народов России. Каждый лагерь делает это по-своему. Например, в «Зарнице» тематика смен совмещенная: культурное наследие и эмоциональный интеллект. Дети будут вспоминать, какие традиции были у их родителей и бабушек, затем им предложат возродить это в современном формате. Также ребятам предстоит стать менеджерами event-агентства и создать свое большое шоу, основанное на традициях. Параллельно на всех сменах вожатые попробуют проработать с детьми тему эмоционального интеллекта, рассказав, что плохих эмоций не бывает, важно все, что мы чувствуем. Для этого будет работать клуб «Имаджинариум», где в процессе известной игры участники будут словами рассказывать об эмоциях, нарисованных на карточках, и своих ассоциациях. Также детей ждут йога, рефлексия после просмотра мультфильмов и многое другое.

В ФОК «Гагаринский» участников всех смен в этом году будут учить игре в лапту и городки, а затем между отрядами пройдут соревнования. Также тема традиций народов России будет затрагиваться на вокальных и танцевальных конкурсах. Можно будет научиться играть на укулеле, плести фенечки из бисера. А на «Кванториуме» дети создают свои мультфильмы и компьютерные программы.

В «Чайке» все смены проходят под девизом «В Россию с любовью». Там есть карта страны, по которой будут путешествовать дети, узнавая особенности разных регионов, традиции. В лагере уже прошел марафон легенд, мифов и сказок разных народов. За каждое задание дети получают «самоцветы». А в лагере «им. Титова» всех ребят посвящают в юные этнографы. За смену им нужно будет преодолеть «пространственно-временной континуум», выполняя задания и узнавая что-то новое. Например, детям уже рассказали про традиции пионерии.

Конечно, в загородных лагерях сохраняются и традиционные активности: футбол, волейбол, плавание (там, где есть бассейн), зарядка каждое утро. Никуда не ушли и ежевечерние дискотеки, «свечки». Сохранились и конкурсы вокала (часто шоу «Голос»), танцев, КВН.

Напомним, в этом году по всей Свердловской области загородные лагеря примут 72 тысяч детей, санаторно-оздоровительные учреждения – почти 18 тысяч детей, в лагерях дневного пребывания отдохнут более 120 тысяч детей. Также планируется организовать туристические походы и палаточные лагеря для 24 тысячи детей. Путевки на июльские и августовские смены еще есть. Чтобы записать ребенка, нужно обратиться в ЦМУ или МФЦ.

Антиковидные ограничения в лагерях в этом году ослаблены. Они работают на 100% вместимости. Правила «обсерватора» отменены.

А здесь мы рассказывали, какие вещи нужно положить ребенку, и как облегчить ему адаптацию.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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