В детских лагерях Свердловской области ослабили антиковидные ограничения

В этом году в оздоровительных лагерях Свердловской области отдохнут более 440 тысяч детей. Власти планируют вернуть для школьников туристические походы и экскурсии в музеи, которые были отменены из-за пандемии Covid-19. Кроме того, теперь смены в лагерях разрешено заполнять на 100%.

«В этом году заезд детей в лагерь возможен в течение суток, а не одномоментно, как было в предыдущие два года. Перед началом смены будет проходить обследование персонала, особенно сотрудников пищеблоков на наличие кишечных инфекций. При этом отменяется требование тестирования работников лагеря каждую неделю. Загородные лагеря также больше не будут работать в режиме обсерваторов – с круглосуточным пребыванием сотрудников. Сохранится запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях – они возможны только на открытом воздухе», – сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

В остальном в лагерях сохранятся привычный санитарно-эпидемиологический режим для пищеблоков и требования к обеззараживанию воздуха и поверхностей, соблюдению правил личной гигиены. Так же будет проводиться традиционная акарицидная обработка и дератизация территорий загородных лагерей.

Представитель министерства образования Свердловской области Сергей Карсканов сообщил, что в этом году загородные лагеря примут 72 тысяч детей, санаторно-оздоровительные учреждения – почти 18 тысяч детей, в лагерях дневного пребывания отдохнут более 120 тысяч рублей. Также планируется организовать туристические походы и палаточные лагеря для 24 тысяч детей.

Всего в Свердловской области зарегистрировано пять палаточных лагерей, однако после хабаровской трагедии в «Холдоми» они не работали. «Решение по палаточным лагерям будет принято в течение этого месяца. Заинтересованность в них есть: потому что там доступная стоимость детского отдыха, есть возможность провести оздоровление ребенка, обучить его новым навыкам, самостоятельной жизни и познакомить с родным краем», – отметил Сергей Карсаканов.

Госинспектор по пожарному надзору по Свердловской области Руслан Артемьев заявил, что к палаточным лагерям после «Холдоми» предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Поэтому сотрудники МЧС будут тщательно поверять именно этот формат организации детского отдыха.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»