В загородных лагерях начинаются первые смены: что не забыть и как помочь ребенку с адаптацией

В загородных лагерях Свердловской области в эти выходные начались первые смены, заезды будут идти всю неделю. Сотрудники рассказали, какие вещи и документы нужно обязательно взять с собой, а также дали советы по адаптации ребенка.

28 и 29 мая первые смены начались в екатеринбургских лагерях «Буревестник», «Уральские самоцветы», «Маяк», «Каменный цветок», «Юность» и так далее. В другие лагеря заезды будут проходить в течение этой недели. Смены есть на 7, 14 и 21 день.

Сотрудники лагерей напоминают родителям, что важно положить ребенку правильные вещи и не забыть документы. Без справок ребенка в лагерь не допустят.

Из документов нужны: копии свидетельства о рождении (паспорта), СНИЛС, полиса медстрахования, сертификата о прививках; подписанный экземпляр договора с лагерем, путевка, медицинская справка по форме 079 и справка об эпидблагополучии адреса.

Дорогие вещи детям в лагерь лучше не давать, поскольку администрация не несет ответственности за их сохранность. Телефон и зарядник брать можно. Также стоит предусмотреть комплекты одежды на случай жары и прохладной погоды. Не забывайте про одежду для сна, пакеты для грязной одежды.

Чтобы адаптация ребенка в лагере прошла успешно, сотрудники рекомендуют в первые дни звонить не чаще одного раза в день. Тем более распорядок дня довольно плотный, и часто ребенок будет находиться на занятиях, от которых его не стоит отвлекать. Лучше заранее обговорить график звонков и звонить в одно и то же время.

«В этот период у детей активно проходит адаптация к новым условиям, и звонки от любимых родных могут помешать ее успешному завершению. Не переживайте: если у ребенка тяжело проходит адаптация или он забыл вам сказать что-то важное, то мы сами вам позвоним, и не раз», – советуют в лагере «Зарница».

Также родители могут по любым вопросам обращаться к вожатым (их телефоны дадут при заезде). Но лучше писать СМС либо в мессенджеры. У многих лагерей сегодня есть страницы в соцсетях, там ежедневно будут выкладывать фотографии отдыхающих детей.

Как сообщал «Новый День», в этом году по всей Свердловской области загородные лагеря примут 72 тысяч детей, санаторно-оздоровительные учреждения – почти 18 тысяч детей, в лагерях дневного пребывания отдохнут более 120 тысяч рублей. Также планируется организовать туристические походы и палаточные лагеря для 24 тысяч детей. Путевки на июльские и августовские смены еще есть. Чтобы записать ребенка, нужно обратиться в ЦМУ или МФЦ.

Антиковидные ограничения в лагерях в этом году ослаблены. Они работают на 100% вместимости. Правила «обсерватора» отменены.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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