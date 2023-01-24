В этом году запись в загородные лагеря в Екатеринбурге начнется с 15 февраля, в городские – с 5 марта. Несмотря на критику со стороны врачей, будут и короткие смены продолжительностью одна неделя.

В прошлом году запись в загородные лагеря стартовала 1 марта, в этом году она начнется на две недели раньше – с полуночи 15 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Подать заявление можно будет всеми привычными способами: через «Госуслуги», отделения МФЦ и ЦМУ. В городские лагеря записывать детей можно будет с 5 марта. О других деталях предстоящей оздоровительной кампании в мэрии пока не говорят: о продолжительности смен, стоимости путевок и правилах пребывания детей в лагерях обещали сообщить в феврале.

Но, по информации наших источников в сфере образования, в 2023 году в загородных лагерях сохранятся три вида смен: по 7 дней, 14 и 21. Впервые недельные смены появились во время коронавирусных ограничений, но остались и после снижения заболеваемости Covid-19. Хотя еще в прошлом году санитарные врачи критиковали такое «оздоровление».

«Оздоровительная смена длится 21 день. [Законом] допускается еще и организация отдыха детей, отдых может быть и 7 дней, и 14 дней – любой промежуток. Но семидневная смена – это, скажем так, не оздоровление. И отдых тоже, наверное, не полноценный. Возможно, такая мера применялась для других целей, для организации тематических профильных смен. Но я считаю, что это непродуктивно – использовать загородные лагеря в таких целях», – говорила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

Напомним, в 2022 году школьники Екатеринбурга отдыхали в 19 загородных лагерях. Путевка на неделю стоила 3600 рублей, на три недели – 10 800 руб.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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