Сегодня ночью стартует запись в загородные лагеря: памятка родителям

В полночь 15 февраля в Екатеринбурге начнется запись детей в загородные лагеря. Несмотря на то, что она продлится месяц, места на удобные смены в популярные лагеря заканчиваются обычно в первые часы. Мы составили небольшую памятку: где подать заявление, сколько стоит путевка и как ее оплатить.

Как подать заявление

Как и в прошлые годы, самый быстрый и простой способ подать заявление – через портал «Госуслуги». Нужно иметь подтвержденную запись, и заранее загрузить туда все данные о детях, на которые вы планируете подавать заявление. В категориях услуг выбираете Семья/Предоставление детям путевок – город Екатеринбург/Предоставление путевок для летнего отдыха детей в лагерях […]/Получить услугу. Далее нужно будет выбрать вид заявление, заполнить форму и подтвердить свое намерение. А это – ссылка для быстрого перехода в нужный раздел.

Если у вас нет регистрации на «Госуслугах», с завтрашнего дня можно будет подать заявление в отделениях Центра муниципальных услуг или многофункциональных центров. Но даже после подачи заявления онлайн поход в МФЦ или ЦМУ неизбежен: нужно обязательно документально подтвердить сведения, предоставленные в заявлении. Сделать это надо в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления на сайте госуслуг.

Где оплатить путевку и сколько это стоит

Узнать, получил ли ребенок путевку на нужные вам смены в загородный лагерь, можно будет с 24 марта. На сайте департамента образования опубликуют соответствующие реестры.

После этого в личный кабинет на «Госуслугах» придет квитанция на оплату путевки. Полная стоимость недельной смены в лагерях Екатеринбурга – 11-13 тысяч рублей, двухнедельной – 20-27 тысяч рублей, трехнедельной – 30-34 тысячи рублей.

Родительская плата рассчитывается по-другому: от стоимости путевки вычитается 95% средней областной цены. Например, в «Чайку» родительская плата будет 5,5 тысячи рублей за неделю, 10,7 тысячи – за две, около 14 тысяч рублей – за три недели.

Оплатить квитанцию надо в течение пяти дней с момента направления (указано на самой квитанции). С этого года сделать это можно без комиссии – на официальном портале Екатеринбурга в разделе «Оплата путевки в ЗОЛ». После этого в личный кабинет придет выписка из реестра – по сути это и есть путевка.

Когда будет запись в дневные лагеря и санатории

В городские лагеря запись в Екатеринбурге будет проводиться с 5 по 19 марта. В санатории – с 15 по 29 апреля. Подать заявления также можно будет через «Госуслуги», МФЦ, ЦМУ, а в школьные лагеря – еще и лично в образовательных учреждениях (6, 10 и 16 марта).

Реестры получивших путевок в школьные лагеря опубликуют 29 марта, в санатории – 5 мая. После этого механизма такой же, как и с загородными лагерями: нужно получить и оплатить квитанцию, дождаться выписки из реестра о предоставлении путевки.

Напомним, в этом году в Екатеринбурге первоочередное право на предоставление путевки в лагеря любого вида получат дети из семей мобилизованных и участников СВО, а также из присоединенных к России регионов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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