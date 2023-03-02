Загородные лагеря Екатеринбурга будут газифицировать, чтобы они работали зимой

Загородные лагеря Екатеринбурга планируют перевести на круглогодичный режим работы, но для этого нужно во все учреждения провести газ. В 2023 году мэрия выполнит проектирование систем газоснабжения первых пяти лагерей.

«Занялись проектированием систем газоснабжения пяти загородных лагерей, чтобы там было отопление. Начали в этом году работы по оборудованию трех газовых котельных – в «Юности», «Спутнике» и «Заре». Там же отремонтируем сети тепло- и водоснабжения», – рассказал на брифинге первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию новые благоустроенные спальные корпуса в лагерях имени Титова и «Рассветном». В других учреждениях проведут косметические ремонты, обновят инфраструктуру, спортплощадки и так далее. Общая сумма затрат на все загородные лагеря – 270 миллионов рублей с учетом субсидий из областного бюджета.

Как ранее писал «Новый День», в этом году детей примут 18 загородных лагерей Екатеринбурга. Полная стоимость недельной смены в лагерях Екатеринбурга – 11-13 тысяч рублей, двухнедельной – 20-27 тысяч рублей, трехнедельной – 30-34 тысячи рублей.

Родительская плата рассчитывается по-другому: от стоимости путевки вычитается 95% средней областной цены. Например, в «Чайку» родительская плата будет 5,5 тысячи рублей за неделю, 10,7 тысячи – за две, около 14 тысяч рублей – за три недели.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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