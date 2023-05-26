В загородных лагерях Екатеринбурга начинаются первые смены. Места на лето еще есть

Завтра в некоторых загородных лагерях Екатеринбурга начнутся первые смены. Где-то дети заедут на 7 дней, а где-то – на 14 и 21 день. Интересно, что весенний ажиотаж вокруг путевок спал, и в МФЦ еще можно найти свободные места на более поздние месяцы.

Первым детей примет загородный лагерь «Волна», заезд состоится уже завтра, 27 мая. Дети поедут отдыхать на 7 дней. 28 мая откроют двери «Уральские самоцветы» (первая смена 14 дней) и «Каменный цветок» (21 день), 29 мая – «Рассветный», 30 мая – «Космос». Всего для детей из Екатеринбурга этим летом будет работать 18 загородных лагерей. До конца августа там отдохнут около 25 тысяч детей.

В конце марта, когда только формировался реестр получивших субсидированные путевки, мест в лагерях всем желающим не хватило. Но, вероятно, у кого-то из родителей планы поменялись, и путевки они выкупать не стали. В районных управлениях образования говорят, что при обращении в МФЦ еще можно подобрать места на разных сменах. Кроме того, реестры по лагерям для детей из Академического района начали формировать только в конце мая, поэтому проживающие там могут еще обращаться за путевками с субсидией.

Добавим, что многие лагеря перед заездом детей прошли через косметические и капитальные ремонты. Например, в «Уральских самоцветах» ремонтировали спальные корпуса, реконструировали бассейн, а также построили новые спортивные корты. В «Рассветном» оборудовали новую спортплощадку, а в «Заре» с нуля построили новый корпус для детей. Готовность всех лагерей на сегодняшний день 100%.

Ранее в мэрии Екатеринбурга говорили, что планируют постепенно перевести загородные лагеря на круглогодичный режим работы. Для этого в ближайшие годы будет решаться вопрос с газификацией корпусов, запуском отопления.

Напомним, в этом году полная стоимость недельной смены в лагерях Екатеринбурга – 11-13 тысяч рублей, двухнедельной – 20-27 тысяч рублей, трехнедельной – 30-34 тысячи рублей. Родительская плата рассчитывается по-другому: от стоимости путевки вычитается 95% средней областной цены. Например, в «Чайку» родительская плата будет 5,5 тысячи рублей за неделю, 10,7 тысячи – за две, около 14 тысяч рублей – за три недели.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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