Трехнедельная смена в лагере обойдется родителям школьников в 14275 рублей

Сумма, которую родители школьников этим летом заплатят за отдых детей в загородных лагерях, по сравнению с прошлым годом изменилась незначительно.

Средняя родительская плата за детский отдых продолжительностью 21 день составит 14 275 рублей, за 14 дней – 10 883 рубля, за 7 дней – 5692 рубля. Для городского лагеря дневного пребывания – 1882 рубля и 987 рублей соответственно. Об этом сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Как уже сообщал «Новый День», в 2023 году полная стоимость недельной смены в лагерях Екатеринбурга составила 11-13 тысяч рублей, двухнедельной – 20-27 тысяч рублей, трехнедельной – 30-34 тысячи рублей. Родительская плата рассчитывалась по-другому: из стоимости путевки вычитается 95% средней областной цены. Например, в «Чайку» родительская плата была 5,5 тысячи рублей за неделю, 10,7 тысячи – за две, около 14 тысяч рублей – за три недели.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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