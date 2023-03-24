Опубликованы списки получивших места в загородных лагерях, многие заявители остались без путевок

Сегодня на сайтах районных администраций Екатеринбурга начали публиковать реестры заявлений, по которым предоставлены путевки в загородные лагеря на все летние смены. Многие родители расстроены, поскольку не нашли себя в списках.

«Заявление ушло в 00:03. Пролет. Ни в приоритетный лагерь, ни в какой путевку не получили. Пойдем в ЦМУ, может быть где-то хотя бы на недельных сменах остались места», – рассказывают екатеринбуржцы. И таких примеров среди тех, кто подал заявление на «Госуслугах» в первые минуты после старта, много.

В этом году спрос на лагеря был огромным. Запись началась 15 февраля, и к 6 марта было подано 32 тысячи заявлений на 25 тысяч мест. Приоритетное право получения путевок было у льготных категорий, к которым в этом году добавились семьи мобилизованных и участников СВО.

В ближайшее время тем, кто попал в реестры, придет квитанция на оплату путевки. Полная стоимость недельной смены в лагерях Екатеринбурга – 11-13 тысяч рублей, двухнедельной – 20-27 тысяч рублей, трехнедельной – 30-34 тысячи рублей. Родительская плата рассчитывается по-другому: от стоимости путевки вычитается 95% средней областной цены. Например, в «Чайку» родительская плата будет 5,5 тысячи рублей за неделю, 10,7 тысячи – за две, около 14 тысяч рублей – за три недели. Оплатить квитанцию надо в течение пяти дней с момента направления (указано на самой квитанции).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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