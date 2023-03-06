На 25 тысяч мест в загородных лагерях подано уже 32 тысячи заявлений

В Екатеринбурге родители подали почти 32 тысячи заявлений на предоставление путевок в загородные лагеря. Это больше, чем лагеря примут за все лето.

«На сегодняшний день подано 31 975 заявлений. Из них 27 985 – через «Госуслуги», 3009 – через МФЦ, 981 – лично в районных управлениях», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Всего летом в 18 загородных лагерях планируют оздоровить 25 430 детей. Чтобы отдохнули как можно больше школьников, смены будут по 7, 14 и 21 дню. Но, очевидно, мест всем желающим не хватит.

Тем не менее запись в загородные лагеря продолжится до 15 марта. А реестры счастливчиков, которым будут выделены путевки, опубликуют 24 марта на сайте департамента образования.

После этого в личный кабинет на «Госуслугах» придет квитанция на оплату путевки. Полная стоимость недельной смены в лагерях Екатеринбурга – 11-13 тысяч рублей, двухнедельной – 20-27 тысяч рублей, трехнедельной – 30-34 тысячи рублей. Родительская плата рассчитывается по-другому: от стоимости путевки вычитается 95% средней областной цены. Например, в «Чайку» родительская плата будет 5,5 тысячи рублей за неделю, 10,7 тысячи – за две, около 14 тысяч рублей – за три недели. Оплатить квитанцию надо в течение пяти дней с момента направления (указано на самой квитанции).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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