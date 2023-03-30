Тысячу детей из подшефной Макеевки примут лагеря Свердловской области летом

Предстоящим летом в загородных лагерях Свердловской области планируют оздоровить 74 тысячи детей, еще 18 тысяч отдохнут в санаториях и более 120 тысяч – в городских лагерях. В том числе регион примет на лето детей из подшефной территории – Макеевки.

Родители в некоторых городах, в частности в Екатеринбурге, жалуются, что в этом году все путевки разошлись по категориям семей, которые имеют право на первоочередное зачисление. Нельготники не могли купить путевку даже за полную стоимость. Но начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов говорит, что такого быть не может.

«У нас столько детей [льготных категорий] нет, чтобы все места заняли сразу. Такого точно нет. В муниципалитетах еще идет формирование [реестров путевок]. Более-менее напряженная ситуация в Екатеринбурге, но это объяснимо. Это центр, крупный город, и у него всего 18 собственных загородных лагерей, – рассказал Сергей Карсканов на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – Как правило, в августе всегда появляются даже свободные места. Так почти каждый год: сначала говорят, что мест не хватает, а к августу почему-то спрос пропадает».

Всего в этом году в Свердловской области 1297 организаций отдыха детей, из них всего 70 – загородных лагерей и 23 – санатория. Остальные – это дневные школьные лагеря, палаточные, туристические и иные менее популярные.

В этом году все загородные лагеря будут заполняться на 100% от вместимости. Из коронавирусных ограничений сохраняется только обязательное для всех сотрудников тестирование на Covid-19 перед заездом на смену, а также наличие прививки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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