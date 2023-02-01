Детей из семей мобилизованных и участников СВО будут зачислять в летние лагеря в первую очередь

В этом году дети из семей мобилизованных и участников СВО, а также из Донецкой, Луганской республик и Херсонской области имеют приоритетное право на получение путевок как в городские, так и загородные лагеря Екатеринбурга. Кроме того, максимальное количество школьников этих категорий постараются отправить на «Поезде здоровья» на Черное море.

«Действительно, льготы [для детей из семей мобилизованных и участников СВО, а также детей из присоединившихся регионов] будут. Первая льгота – первоочередное право на предоставление путевки в лагеря любого вида. Вторая льгота – постараемся всех таких детей отправить в рамках проекта «Поезд здоровья» в лагеря на Черное море. Работа с семьями будет выстроена индивидуально, через школы, образовательные организации все эти семьи знают», – рассказала сегодня на брифинге заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Как ранее писал «Новый День», для всех категорий детей запись в загородные лагеря в этом году начнется с 15 февраля и продлится до 15 марта. Всего в 18 лагерях планируется за лето оздоровить 25,5 тысячи детей.

В городские лагеря заявления будут принимать с 5 по 19 марта. Всего летом будет работать 159 таких лагерей, в том числе впервые будет восемь на базе детских садов, туда возьмут детей с особенностями развития. А всего планируется принять 31 тысячу детей.

В санатории запись пройдет с 15 по 29 апреля. Здесь будет 5 тысяч путевок. И еще полторы тысячи детей планируют отправить на «Поезде здоровья» на Черное море.

«Как и ранее, подать заявления можно через «Госуслуги», МФЦ и ЦМУ, а в городские лагеря – еще и в образовательных организациях. Далее дается пять рабочих дней на подтверждение документов (когда нужно принести оригиналы, – прим. ред.). Затем мы берем время на формирование реестров. По загородным лагерям списки опубликуем 24 марта, – рассказала Екатерина Сибирцева. – Как и в прошлом году, можно подать заявления в три лагеря. Если после 24 марта свободные места останутся, прием заявлений продолжится».

Замглавы Екатеринбурга отметила, что обычно самый большой спрос на отдых в загородных лагерях в июле, а на июнь и август заявлений меньше. «Если планируете отдых ребенка, может, имеет смысл подать не только на июль, но также рассмотреть и июнь, и август. И подать заявления в три срока, тогда вероятность получить путевку будет выше», – отметила спикер.

Как и в прошлые два года, смены будут по 7, 14 и 21 дню. Хотя еще в прошлом году санитарные врачи говорили, что за неделю оздоровить ребенка в загородном лагере невозможно.

«Смены будут 21 день, 14 дней (они наиболее популярные) и 7 дней. Несмотря на то что Роспотребнадзор говорит о маленьком оздоровительном эффекте от таких смен, они нам нужны. В основном 7-дневными будут профильные, спортивные, творческие смены. Лучше выехать на семь дней в лагерь, чем вообще не выехать. В это время дети будут заниматься проектной деятельностью», – добавила замглавы города.

Стоимость путевок пока неизвестна. Информация появится в ближайшее время.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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