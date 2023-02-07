Стали известны цены на детский отдых: загородные лагеря – 20 тысяч, санатории – 33 тысячи рублей

Средняя стоимость отдыха в санатории для детей в Свердловской области этим летом составляет 33 тысячи рублей за три недели, в загородные лагеря – 19-20 тысяч рублей, сообщили в министерстве образования.

«Средняя стоимость путевок в санаторно-курортные организации – 33 241 рубль, в загородный круглогодичный лагерь – 20 252 рубля, в загородный сезонный лагерь – 19 063 рубля, лагерь дневного пребывания – 3 860 рублей, туристские и иные лагеря – 906 рублей в сутки, – сообщили «Новому Дню» в министерстве образования Свердловской области. – Напомним, что в регионе действует система льгот, которая предусматривает компенсацию стоимости путевки до 90%. Она доступна для широкого списка категорий граждан».

Стоимость путевок в разных городах и в разные лагеря может отличаться. В Екатеринбурге обещали назвать цены 10 февраля, за пять дней до старта записи. В прошлом году, например, по Железнодорожному району полная стоимость путевок в загородные лагеря составляла 33 тысячи рублей на три недели, 23 тысячи – на две недели, 12 тысяч – на одну. С родителей, которые успели подать заявление и попали в реестр, брали 13,8 тысячи, 10,2 тысячи и 5,6 тысячи соответственно.

Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге запись в загородные лагеря в этом году начнется с 15 февраля и продлится до 15 марта. В городские лагеря – с 5 по 19 марта. В санатории запись пройдет с 15 по 29 апреля. Как и ранее, подать заявления можно через «Госуслуги», МФЦ и ЦМУ, а в городские лагеря – еще и в образовательных организациях. Далее дается пять рабочих дней на подтверждение документов (в этот период нужно принести оригиналы). Затем департамент образования сформирует реестры тех, кто получит путевки. По загородным лагерям в Екатеринбурге списки опубликуют 24 марта.

Добавим, что в этом году первоочередное право на путевки имеют дети из семей мобилизованных и участников СВО.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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