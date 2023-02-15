Родители рассказали о проблемах при записи детей в загородные лагеря

Родители Екатеринбурга рассказали, что в этом году столкнулись с двумя основными проблемами при подаче заявлений на путевку в лагерь через «Госуслуги». Во-первых, многие потеряли время при заполнении новой графы о льготах, во-вторых, некоторых лагерей почему-то не оказалось в списке.

Запись в 18 загородных лагерей Екатеринбурга началась сегодня в полночь на портале госуслуг. Большинство родителей еще ночью пытались отправить заявления в выбранные лагеря, но не у всех процесс прошел гладко. «В этом году появилось новое поле для заполнения – «первоочередное право». Там в одном месте свалены и льготные категории, и остальные. Оказалось, что тем, кто без льгот, нужно выбрать просто «ребенок проживает в Екатеринбурге». Потратила драгоценные минуты. Сейчас, думаю, не попадем мы в «Чайку» на нужную смену», – рассказала жительница Екатеринбурга Елена. На форуме Umama пользователи пишут о той же проблеме. Почти все родители «зависли» на пункте про льготы, а кто-то, не разобравшись, отметил неверные поля, и заявление могут аннулировать.

Второй проблемой стало отсутствие в списке нужных лагерей. Мамы рассказывают, что при попытке выбрать конкретный лагерь всплывало окно «Отказ. Запись не ведется». Но при повторном заполнении заявления такого окна не было, заявление было принято. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что еще не подводили даже предварительных итогов записи в лагеря за первые часы. «О проблемах при подаче заявлений коллеги из департамента образования не сообщали», – уточнили в мэрии.

Добавим, что запись в загородные лагеря будет идти месяц – до 15 марта. Подать заявление можно не только на «Госуслугах», но также в отделениях Центра муниципальных услуг или многофункциональных центров. Тем, у кого заявления уже приняты, в течение пяти рабочих дней нужно принести документы для подтверждения в отделения МФЦ или ЦМУ. Узнать, получил ли ребенок путевку на нужные вам смены в загородный лагерь, можно будет с 24 марта. На сайте департамента образования опубликуют соответствующие реестры. После этого в личный кабинет на «Госуслугах» придет квитанция на оплату путевки.

Полная стоимость недельной смены в лагерях Екатеринбурга – 11-13 тысяч рублей, двухнедельной – 20-27 тысяч рублей, трехнедельной – 30-34 тысячи рублей. Родительская плата рассчитывается по-другому: от стоимости путевки вычитается 95% средней областной цены. Например, в «Чайку» родительская плата будет 5,5 тысячи рублей за неделю, 10,7 тысячи – за две, около 14 тысяч рублей – за три недели.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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