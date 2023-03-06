При записи в городские лагеря родители столкнулись с проблемой: многих школ нет в списках на «Госуслугах»

Вчера в Екатеринбурге стартовала запись детей в летние городские лагеря. Родители сообщают, что на «Госуслугах» произошел сбой: многих школ не оказалось в списках для выбора.

«Пыталась записать ребенка в полночь. Но в списках на выбор почему-то выплыла всего одна школа! Перезагружала систему, пробовала с телефона, с разных браузеров. Кое-как записала спустя три часа попыток», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Наталья.

С такой же проблемой столкнулись и другие родители, которые пытались записать детей в ночь с 5 на 6 марта. В итоге многие предпочли взять талон в МФЦ и ЦМУ, чтобы подать заявление там.

В департаменте образования Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что никаких сбоев при записи в лагеря не зафиксировали.

«Некоторые родители направляли много заявок, и поэтому у них была задержка с приемом заявления», – пояснили в мэрии. Родителям, у которых не получилось отправить заявление онлайн, советуют дойти до самой школы, куда планируют направить ребенка. Как правило, во всех лагерях остаются места на разные смены, такого ажиотажа, как с загородными лагерями, нет.

Добавим, что запись в городские лагеря продлится до 19 марта. Всего в этом году будет работать 159 организаций, которые примут 30 тысяч детей. В том числе, лагеря будут работать и на весенних каникулах (27 марта – 1 апреля). А летом будет работать 147 лагерей на базе школ, 4 лагеря на базе учреждений допобразования и 8 лагерей на базе детсадов.

Путевка в дневной лагерь стоит чуть более 2 тысяч на неделю, около 5 тысяч – на три недели. Родительская плата: 815 рублей и 1756 рублей соответственно.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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