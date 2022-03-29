За загородные лагеря будут возвращать 50% кешбэка, но платить нужно через операторов (СПИСОК)

В этом году родители могут вернуть до 50% платы за загородные лагеря, даже если путевка уже субсидирована из бюджета. Кешбэк будет начислен только при условии, что деньги поступили с карты «Мир» определенным туроператорам. Максимальная сумма компенсации – 20 тысяч рублей.

Сегодня на официальном портале Екатеринбурга опубликован реестр заявлений, по которым точно будут выданы путевки в загородные лагеря на все смены до конца лета. В ближайшее время родители получат в личный кабинет квитанцию на оплату. Но спешить с переводом денег не стоит, если вы хотите вернуть 50%. Платить стоит только с 31 марта и только после заключения договора с определенным туроператором.

«При оплате путевки через туроператора вы оплачиваете стоимость путевки (родительскую плату) и агентский сбор, который устанавливает туроператор, и не входит в стоимость путевки», – пояснили в департаменте образования Екатеринбурга.

Договоры с загородными лагерями сейчас имеют следующие туроператоры:

Екатеринбургское бюро международного туризма «Спутник» (лагерь «Чайка»);

компания «Пангея» (лагеря «Волна», «Изумруд», «им. Титова»);

ООО «ТурЭкспоСервис» (все лагеря, кроме лагерей «Волна», «Изумруд», «им. Титова», «Мечта», «Буревестник», «Уральские самоцветы»);

турцентр «Юва» (все лагеря, кроме «Каменного цветка» и «Мечты»);

туристическая компания «Солнечные путешествия» (лагеря «Буревестник», «Уральские самоцветы»);

ООО «Лексис» (все лагеря);

туроператор «РТ-Плюс» (все лагеря, кроме «Изумруда», «им. Титова», «Мечты», «Буревестника», «Уральских самоцветов»);

ООО «Южный экспресс» (лагеря «Волна», «Изумруд», «им. Титова», «Каменный цветок», «Маяк», «Юность», «Заря», «Спутник»);

«Бамаш-тур» (лагеря «Приозерный», «Бригантина», «имени А. Гайдара», «Мечта», «Космос», «Рассветный»).

Адреса и телефоны всех туроператоров, которые будут работать с загородными лагерями, можно найти в памятке на сайте екатеринбург.рф.

Напомним, стоимость путевки для родителей (с учетом субсидии из бюджета) будет зависеть от продолжительности смены. В загородном лагере за путевку на 21 день придется заплатить в среднем 10 800 рублей, за 14 дней – около 8200, за 7 дней – 3600. Для городских лагерей установлена фиксированная стоимость: 21 день – 1277 рублей, 7 дней – 418 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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