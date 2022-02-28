Сегодня в полночь начнется запись детей в загородные лагеря Екатеринбурга

Сегодня в 00:00 на портале госуслуг начнется запись детей в загородные летние лагеря. Подать заявление можно будет до 15 марта, в том числе через отделения МФЦ и ЦМУ. Но большинство родителей наверняка будут штурмовать сайт уже ночью, чтобы гарантированно занять желаемое место.

По данным департамента образования Екатеринбурга, этим летом будет работать 18 загородных лагерей. Смены будут разной продолжительности: 7, 14 и 21 день. От количества дней будет зависеть и стоимость: за короткую смену родители заплатят 3600 рублей, за длинную – 10 800 руб.

Запись именно в загородные лагеря проходит в этом году с 1 по 15 марта. Соответствующий раздел на «Госуслугах» откроется сегодня ровно в полночь. Из года в год именно в это время большинство родителей пытаются подать заявления, чтобы ребенок попал в удобную смену. После того, как заявление будет сформировано и одобрено, в течение пяти рабочих дней документы нужно будет принести в отделение МФЦ или ЦМУ, либо в школу. Посмотреть, предоставлено ли место в лагере, можно будет с 24 марта на сайте департамента образования Екатеринбурга.

Также с 1 марта можно будет подать заявление непосредственно в ЦМУ и МФЦ. Туда нужно приходить сразу с документами.

Добавим, что подача заявлений в санатории в этом году будет проходить с 15 по 29 апреля. В городские лагеря – с 5 по 19 марта.

Планируется, что в связи с коронавирусом заполняемость загородных лагерей в этом году будет ограничена до 75%. Для всего персонала обязательны прививки и сдача ПЦР-теста, во время смены за здоровьем детей будут постоянно наблюдать, массовых мероприятий не будет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»